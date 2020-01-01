رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 11 يوليه 2020 الموافق 20 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حزب الشعب التركى: قانون أردوغان للنقابات إرهابى

السبت 11/يوليه/2020 - 03:10 م
أردوغان
أردوغان
مروة عنبر
طباعة
وصف حزب الشعب الجمهوري التركي برئاسة كمال كلتشدار أوغلو، قانون النقابات التعددية الذي أقره البرلمان التركي أمس الجمعة بـ"القانون الإرهابي".

وكان البرلمان التركي أقر قانون النقابات التعددية الذي يهدف إلى إعادة هيكلة نقابة المحامين، وهو القانون الذي يعتبره المحامون مناورة للحد من استقلاليتهم، ويعتبرونه محاولة لشق النقابات بهدف إضعافها.

وأكد حزب الشعب الجمهوري التركي، فى بيان رسمى له اليوم السبت، البدء في إجراءات الطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية التركية.

وصوت 417 نائبًا على القانون، ووافق عليه 251 نائبا في حين رفضه 163 نائبًا، وينص القانون على إمكان إنشاء العديد من منظمات محامين في محافظات معينة، مثل إسطنبول وأنقرة، بدلًا من نقابة واحدة، كما أنه يحدد العدد الأدنى من الأعضاء المطلوب لتشكيل واحدة من هذه المنظمات بألفي عضو، وفقا لموقع تركيا الآن.

من جانبه، أكد حزب العدالة والتنمية أن القرار سوف يعمل على تعزيز المنافسة في القطاع القانوني ويسمح بإحلال الديموقراطية في جمعيات المحامين القوية، ندد معظم المحامين ومعارضو الرئيس التركي بمحاولة شق النقابات بهدف إضعافها، إذ إن بعضها معروف بانتقادهم حكومة أردوغان.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تسللوا فجرًا.. تفاصيل غرق أسرة كاملة في الإسكندرية

الباز يكشف سر استدعاء وتحذير رجال تميم لـ«الكلب النابح» جمال ريان

«عقد مؤقت».. كورونا تسهم فى فتح ملف تعيين الـ«36 ألف معلم»

مصادر تكشف لـ«الدستور» موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

الصور

image description

زيارة إلى مكامير الفحم: من هنا تخرج الثروة السوداء (صور)

image description

أول حفلات دار الأوبرا بعد عودة النشاط

image description

قصة «هدير».. طلبت الطلاق فوزع زوجها صورا فاضحة لها على معارفها (فيديو)

image description

إيهاب توفيق ينتهي من تصوير كليب «هي هي دنيا»

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

الأكثر قراءة

بأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه.. «الإسكان» تطرح شقق جاهزة لمتوسطي الدخل

تسللوا فجرًا.. تفاصيل غرق أسرة كاملة في الإسكندرية

أحدث فتيات «تيك توك».. القبض على بسنت محمد بالإسكندرية

محمد الباز: الحرب قادمة و«حسم 2020» بروفة حقيقية

إنفوجراف

image description

تفاصيل المبادرة الرئاسية «رواد تكنولوجيا المستقبل» (إنفوجراف)

image description

محاكم تستقبل راغبى الترشح لـ «الشيوخ».. (إنفوجراف)

image description

«بسنت» اسم جديد في قائمة فتيات «تيك توك» المتهمات بالفجور (إنفوجراف)

image description

110 سنوات.. أحكام نهائية وباتة على مرشد الإرهابية محمد بديع

أيام زمان

أسرار دعم جمال عبدالناصر وجيهان السادات لفرقة رضا

راقصة "استربتيز" قالت إنها خطيبته.. حكاية "كارولين" التى أكدت طلاق عمر الشريف وفاتن حمامة

اليهود حاولوا منع فيلمه لأن أرباحه ستذهب إلى جمال عبدالناصر.. حكايات عمر الشريف

تلقى 3 آلاف عرض لبطولات سينمائية وحاول مساعدة أحمد رمزى.. سنوات مجد عمر الشريف

نجم الساعة

أسرار دعم جمال عبدالناصر وجيهان السادات لفرقة رضا

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

علماء الفلك يكتشفون أجسامًا دائرية غريبة فى الفضاء

أفضل مكمل غذائي لفقدان الوزن

5 أطعمة تعوض نقص الحديد فى الجسم

تطبيق جديد على الهواتف لتواصل مرضى كورونا مع التمريض

مقالات الرأي
سيد أبو ليلة
سيد أبوليلة يكتب: هل من حقنا أن نعصي الله؟.. النبي آدم نموذجًا
مؤمن المحمدي
القانونى والدينى
صفاء النجار
فى بيوت الله «1»
د.كريمة الحفناوى
منتدى التعاون الصينى - العربى
المزيد

الثقافة

شاهد الطراز المعماري لمتحف آيا صوفيا (صور)

«آيا صوفيا» من مصرية بالبدرشين إلى قديسة بأهم صرح في إسطنبول

«الأهلية للنشر» تصدر «توم سوير» و«كتاب الأدغال» بالعربية

«يؤدى خياناته بأمانة».. ديوان شعر جديد لـ بشير رفعت