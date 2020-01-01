صبري الجندي: الدولة ستكون حاسمة في إزالة المباني المخالفة

قال صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن الظروف الاستثنائية التي مرت بها الدولة سمحت وساعدت على حدوث فوضى في عملية البناء، والاعتداء على أراضي الدولة، والعشوائية في الأسواق.وأشار الجندي خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أن محافظة الإسكندرية بها أكثر من 300 ألف مخالفة، مشيرًا إلى أن المحافظين المتعاقبين على المحافظة أصدروا نحو 500 ألف قرار إزالة، ونُفذ من هذه القرارات عدد قليل.وأضاف مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أن سبب وجود حالات مخالفات بناء لا يتحمله فقط الموظف المسؤول، معقبًا: "كلنا مسئولين.. اللي شاف وغمض عينه مسئول، اللي أخد رشوة مسؤول".ونوه بأن المواطن يتصور أن مواجهة مخالفات البناء حاليًا "هوجة وهتعدي"، مشددًا على أن الدولة ستكون حاسمة في تنفيذ قرارتها.