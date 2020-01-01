إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بأسوان

استقبل مستشفى كوم أمبو المركزي بمحافظة أسوان، مساء اليوم السبت، 8 مصابين إثر حادت انقلاب سيارة بجوار قرية "إقليت" التابعة للمركز.وقال الدكتور عز الدين حامد ياسين، مدير إدارة الطب الوقائي بكوم أمبو، إن المستشفى استقبلت 8 حالات من المصابين، وتم عمل الإسعافات الأولية لهم والفحوصات اللازمة.وأضاف لـ"الدستور"، أن خرجت 6 حالات منهم بعد الاطمئنان عليهم وتبين سطحية إصاباتهم، إلا أن هناك 2 أخرين من فئة كبار السن لازالا يخضعان للعلاج الطبي، نظرًا لإصابتهم بكسور شديدة وتم تحويلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي، لاستكمال العلاج.وتلقى اللواء هشام فاروق، مديرأمن أسوان، إخطارا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية وسيارات الأسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.