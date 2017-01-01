رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 11 يوليه 2020 الموافق 20 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

700 منحة دراسية لطلاب الثانوية العامة من أسر «تكافل وكرامة»

السبت 11/يوليه/2020 - 11:13 ص
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
طباعة
أعلنت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى، عن إتاحة 700 منحة دراسية لطلاب الثانوية العامة من الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة على مدار 5 سنوات بواقع 140 منحة سنوية موزعة على كافة محافظات الجمهورية، بنظام الساعات المعتمدة في الجامعات المصرية وذلك بالتنسيق مع الفريق الممثل للجامعة الأمريكية.

وصرحت القباج، أن برنامج المنح الجامعية الذي تقوم علي تنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة يقدم عدد كبير من الفرص لمنح دراسية جامعية مقدمة من الوكالة الامريكية للتنمية USAID لمدة أربع أو خمس سنوات قد يسبقها سنة تمهيدية حسب التخصص الدراسي لما يقرب من 140 طالبا وطالبة في العام الدراسي 2021 وذلك للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس في عدد من الجامعات المصرية الحكومية الأقسام ذات الرسوم والأقسام الخاصة.

وأكدت القباج فى تصريحات لها اليوم، أن البرنامج يعمل على تعزيز رؤية مصر 2030 والإسهام في استراتيجية التنمية المستدامة لتلك الرؤية وذلك من خلال تقديم فرص تعليم جامعي ترتكز على أسس المعرفة والابتكار والبحث العلمي والتعليم التجريبي والإعداد الجيد لسوق العمل وترتكز الدراسة على عدة مجالات كالمياه والطاقة والزراعة والتمريض وعلوم الحاسب الآلي والصحافة والتجارة والاقتصاد.

وذكرت الدكتورة راندة شاهين مستشار وزير التضامن الاجتماعى لمشروطية التعليم ببرنامج تكافل، أن أهداف البرنامج هو تمكين الطلاب المتفوقين أكاديميًا وخاصة ذوى الإعاقة من الإلتحاق والتميز في ظل فرص تعليمية جامعية أفضل والإسهام فى زيادة فرص العمل بعد التخرج من خلال برامج ريادة الأعمال وتنمية مهارات القيادة وتقديم فرص للدراسة ببعض جامعات الولايات المتحدة الأمريكية لمدة فصل دراسي واحد وتنمية مهارات اللغة الإنجليزية اللازمة للدراسة، وإعداد الحاصلين على المنحة الدراسية ليصبحوا قادة المستقبل ودعاة للتنمية في مجتمعاتهم المحلية.

وتابعت شاهين أن للقبول فى المنحة الدراسية عدة معايير منها أن يكون الطالب مصري الجنسية ومقيدًا في إحدى المدارس الحكومية أو التجريبية المصرية أو إحدى مدارس STEM طوال سنوات المرحلة الثانوية وأن يحصل على شهادة إتمام الثانوية العامة في العام الدراسي 2019 2020 بمجموع لا يقل عن 85 % والمشاركة الفعالة فى أنشطة غير دراسية مثل التنمية والخدمة العامة وأنه سيراعى تحقيق التمثيل المتساوي بين الجنسين والمناطق الجغرافية في كافة المحافظات والتنوع في التخصصات الدراسية وذلك بحسب معايير القبول بالجامعات المشاركة وأقسام التخصصات الدراسية.

وأوضحت أن الجامعات المشاركة هى الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة القاهرة وعين شمس وجامعة الإسكندرية وأسيوط والمنصورة ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وأن آخر موعد للتقديم في 31 يوليو 2020.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الباز يكشف سر استدعاء وتحذير رجال تميم لـ«الكلب النابح» جمال ريان

«النائب المعطل».. الباز يكشف موقف مقعد خالد يوسف البرلماني

محمد الباز: الحرب قادمة و«حسم 2020» بروفة حقيقية

تسللوا فجرًا.. تفاصيل غرق أسرة كاملة في الإسكندرية

الصور

image description

زيارة إلى مكامير الفحم: من هنا تخرج الثروة السوداء (صور)

image description

أول حفلات دار الأوبرا بعد عودة النشاط

image description

قصة «هدير».. طلبت الطلاق فوزع زوجها صورا فاضحة لها على معارفها (فيديو)

image description

إيهاب توفيق ينتهي من تصوير كليب «هي هي دنيا»

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

الأكثر قراءة

بأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه.. «الإسكان» تطرح شقق جاهزة لمتوسطي الدخل

تسللوا فجرًا.. تفاصيل غرق أسرة كاملة في الإسكندرية

البعثة الأممية لدى ليبيا تدعو «الوفاق» لنزع سلاح الميليشيات

أحدث فتيات «تيك توك».. القبض على بسنت محمد بالإسكندرية

إنفوجراف

image description

110 سنوات.. أحكام نهائية وباتة على مرشد الإرهابية محمد بديع

image description

عبير بيبرس قاتلة زوجها.. من الشهرة للسجن (إنفوجراف)

image description

6 إجراءات قانونية تتبعها الفتيات في حالة التحرش (إنفوجراف)

image description

هدير الهادي.. متهمة جديدة بالتحريض على الفسق عبر «تيك توك»

أيام زمان

أسرار دعم جمال عبدالناصر وجيهان السادات لفرقة رضا

راقصة "استربتيز" قالت إنها خطيبته.. حكاية "كارولين" التى أكدت طلاق عمر الشريف وفاتن حمامة

اليهود حاولوا منع فيلمه لأن أرباحه ستذهب إلى جمال عبدالناصر.. حكايات عمر الشريف

تلقى 3 آلاف عرض لبطولات سينمائية وحاول مساعدة أحمد رمزى.. سنوات مجد عمر الشريف

نجم الساعة

أسرار دعم جمال عبدالناصر وجيهان السادات لفرقة رضا

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

5 أطعمة تعوض نقص الحديد فى الجسم

تطبيق جديد على الهواتف لتواصل مرضى كورونا مع التمريض

ما خطورة لدغة البعوض؟

ارتفاع السكر فى الدم يزيد خطر الوفاة لدى مرضى كورونا

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
القانونى والدينى
صفاء النجار
فى بيوت الله «1»
د.كريمة الحفناوى
منتدى التعاون الصينى - العربى
ماجد حبته
جاسوس مصرى فى ألمانيا.. وماله!
المزيد

الثقافة

«القومى للطفل» يصدر المجلد الثانى لـ«هؤلاء كتبوا للأطفال»

«القومى للترجمة»: المترجمون يحتاجون للتأهيل والتدريب المستمر

انطلاق أولى فعاليات المسرح المكشوف بالأوبرا بعد «كورونا»

فى ظهور نادر.. يسرى الجندى يكشف: انتهيت من كتابة 4 مسلسلات