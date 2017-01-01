700 منحة دراسية لطلاب الثانوية العامة من أسر «تكافل وكرامة»

أعلنت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى، عن إتاحة 700 منحة دراسية لطلاب الثانوية العامة من الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة على مدار 5 سنوات بواقع 140 منحة سنوية موزعة على كافة محافظات الجمهورية، بنظام الساعات المعتمدة في الجامعات المصرية وذلك بالتنسيق مع الفريق الممثل للجامعة الأمريكية.وصرحت القباج، أن برنامج المنح الجامعية الذي تقوم علي تنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة يقدم عدد كبير من الفرص لمنح دراسية جامعية مقدمة من الوكالة الامريكية للتنمية USAID لمدة أربع أو خمس سنوات قد يسبقها سنة تمهيدية حسب التخصص الدراسي لما يقرب من 140 طالبا وطالبة في العام الدراسي 2021 وذلك للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس في عدد من الجامعات المصرية الحكومية الأقسام ذات الرسوم والأقسام الخاصة.وأكدت القباج فى تصريحات لها اليوم، أن البرنامج يعمل على تعزيز رؤية مصر 2030 والإسهام في استراتيجية التنمية المستدامة لتلك الرؤية وذلك من خلال تقديم فرص تعليم جامعي ترتكز على أسس المعرفة والابتكار والبحث العلمي والتعليم التجريبي والإعداد الجيد لسوق العمل وترتكز الدراسة على عدة مجالات كالمياه والطاقة والزراعة والتمريض وعلوم الحاسب الآلي والصحافة والتجارة والاقتصاد.وذكرت الدكتورة راندة شاهين مستشار وزير التضامن الاجتماعى لمشروطية التعليم ببرنامج تكافل، أن أهداف البرنامج هو تمكين الطلاب المتفوقين أكاديميًا وخاصة ذوى الإعاقة من الإلتحاق والتميز في ظل فرص تعليمية جامعية أفضل والإسهام فى زيادة فرص العمل بعد التخرج من خلال برامج ريادة الأعمال وتنمية مهارات القيادة وتقديم فرص للدراسة ببعض جامعات الولايات المتحدة الأمريكية لمدة فصل دراسي واحد وتنمية مهارات اللغة الإنجليزية اللازمة للدراسة، وإعداد الحاصلين على المنحة الدراسية ليصبحوا قادة المستقبل ودعاة للتنمية في مجتمعاتهم المحلية.وتابعت شاهين أن للقبول فى المنحة الدراسية عدة معايير منها أن يكون الطالب مصري الجنسية ومقيدًا في إحدى المدارس الحكومية أو التجريبية المصرية أو إحدى مدارس STEM طوال سنوات المرحلة الثانوية وأن يحصل على شهادة إتمام الثانوية العامة في العام الدراسي 2019 2020 بمجموع لا يقل عن 85 % والمشاركة الفعالة فى أنشطة غير دراسية مثل التنمية والخدمة العامة وأنه سيراعى تحقيق التمثيل المتساوي بين الجنسين والمناطق الجغرافية في كافة المحافظات والتنوع في التخصصات الدراسية وذلك بحسب معايير القبول بالجامعات المشاركة وأقسام التخصصات الدراسية.وأوضحت أن الجامعات المشاركة هى الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة القاهرة وعين شمس وجامعة الإسكندرية وأسيوط والمنصورة ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وأن آخر موعد للتقديم في 31 يوليو 2020.