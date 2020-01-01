«مواد البناء»: استقرار أسعار الحديد والأسمنت

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن هناك حالة من الاستقرار في الأسواق نتيجة تراجع الطلب على المنتجات.وأضاف الزيني، في تصريحات لـ"الدستور"، أن هناك حالة من الركود في الأسواق تسببت في تراجع الأسعار بشكل ملحوظ منذ بداية أزمة كورونا.وأوضح الزيني، أن معظم الانخفاضات في الأسعار من قبل هامش ربح التجار لتحريك عجلة السوق وتقليل الخسائر.وتابع رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، أن أسعار الحديد سجلت من ٩٢٠٠ جنيه وحتى ٩٧٠٠ جنيه أرض مصنع، ويباع بسعر ٩٥٠٠ وحتى ٩٩٠٠ جنيه.وأسعار الأسمنت سجلت سعرا يبدأ من ٦٢٠ وحتى ٦٧٠ جنيها أرض مصنع، تباع للمستهلك بسعر من ٦٩٠ وحتى ٧٣٠ جنيها.