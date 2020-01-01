«الباز» ينفرد: وفد من «الجزيرة» فى إثيوبيا لإنتاج فيلم عن سد النهضة

انفرد الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور» خلال برنامجه آخر النهار، المذاع على فضائية «النهار» بالكشف عن مفاجأة حول وجود وفد من قناة الجزيرة القطرية في أديس أبابا لإنتاج فيلم عن سد النهضة.وقال «الباز»: «الآن في أديس أبابا يوجد 58 من الأطقم الفنية والإخراج والمذيعين والمعدين العاملين بقناة الجزيرة لتصوير فيلم لم يستقروا على اسمه بعد، واختيار الاسم سيكون بين «روح النيل» و«أسرار النيل» و«نبع الحياة في النيل».وأضاف: «الفيلم هدفه تبني وجهة نظر إثيوبيا في بناء سد النهضة وإبراز أنها تبني السد للحفاظ على حقوقها المائية التي تريد مصر أن تسطو عليها».وأكد أن الفيلم سيتم إنتاجه باللغة الإنجليزية لكسب ود العالم وتعاطفه مع إثيوبيا، مضيفا أن الجزيرة تدعم التليفزيون الإثيوبي على نطاق واسع في العديد من الأقمار الصناعية العربية لتتمكن من توصيل وجهة نظرها للعالم العربي.