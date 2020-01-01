تأجيل افتتاح مسرح ساحة الهناجر للفنون لـ١٦ يوليو

قرر قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، تأجيل الفعاليات التي كان مقررا لها أن تبدأ يوم الأحد المقبل ليوم الخميس ١٦ يوليو الجاري، حزنا لفقد الفنان القدير محمود رضا الذي كان يعد عمادًا من أعمدة البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية وفن الفولكلور المصري والعربي والعالمي.وأضاف جلال أنه تم التأجيل لحين تنفيذ توجيهات الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، بإعداد التأبين اللائق بالفنان والنجم القدير محمود رضا.