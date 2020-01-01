لمدة 3 شهور.. تحويلات مرورية لربط موقف العاشر بـ«مترو عدلى منصور»

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور تزامنًا مع تنفيذ أعمال مشروع نفق المشاه الأوسط رقم (2) لربط موقف العاشر بمحطة مترو عدلى منصور، على أن يتم تنفيذ الأعمال بغلق مسطح كوبرى التعمير بالاتجاهين مع الاستبقاء على حركة المرور الطولية بكوبرى التعمير، على النحو التالى:غلق مسطح كوبرى التعمير للقادم من الإسماعيلية تجاه القاهرة مع الاستبقاء على حركة المرور تجاه الطريق الدائرى ومدينة السلام.غلق مسطح كوبرى التعمير للقادم من القاهرة تجاه الإسماعيلية بالكامل مع تحويل حركة المرور المتجه للطريق الدائرى تجاه مناطق القاهرة الجديدة.على أن يتم تنفيذ الأعمال ليلًا ونهارًا اعتبارًا من الساعة 1 صباح يوم السبت الموافق 1172020 ولمدة ثلاثة أشهر.