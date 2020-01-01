ضبط 62 ألف كمامة مجهولة المصدر في القطامية

تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مصنع كائن بدائرة قسم شرطة القطامية، يصنع كمامات طبية "دون ترخيص"، مُستخدمًا علامات تجارية مقلدة بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.وعُثر بداخل المصنع على (62500 كمامة طبية) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.بمواجهته أقر بتصنيعه المضبوطات دون ترخيص بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.