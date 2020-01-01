رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 10 يوليه 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد عقوبات على 3 مسئولين.. بكين للولايات المتحدة: سنرد بالمثل

الجمعة 10/يوليه/2020 - 12:12 م
تشاو لي جيان
تشاو لي جيان
مروة عنبر
طباعة
شهدت الفترة الأخيرة جولة جديدة من التصعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية من جانب، والصين من جانب آخر، بسبب ملفات عديدة من بينها أزمة فيروس كورونا المستجد، وهونج كونج، والعلاقات الاقتصادية.

وعقب إعلان الولايات المتحدة، مساء أمس الخميس، فرض عقوبات على مسئولين صينيين كبار مطالبة بوقف الانتهاكات التي وصفتها بالمروعة التي يتعرض لها مسلمو الإيجور وغيرهم من الأقليات، ردت بكين، اليوم الجمعة، مؤكدة أنها ستتعامل بالمثل.

وقال تشاو ليجيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن الصين قررت اتخاذ إجراءات مماثلة ضد المنظمات الأمريكية والأفراد الذين تعاملوا بشكل سيئ فيما يتعلق بشينجيانج، وفقا لما نقلته العربية نت.

وشهدت شينجيانج، التي تسيطر عليها بكين منذ سنوات، والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 25 مليون نسمة، منذ فترة طويلة هجمات نسبتها السلطات الصينية إلى الانفصاليين.

وفي حين تؤكد واشنطن ومنظمات دولية لحقوق الإنسان أن هناك أكثر من مليون مسلم أكثرهم من الإيجور محتجزون أو تم اعتقالهم في شينجيانج، تنفي بكين أي مساس بحقوق الإيجور أو اعتقالهم في المنطقة، وتتحدث عن مراكز للتأهيل المهني هدفها إبعاد السكان عن التطرف والإرهاب.

وأكد تشاو ليجيان أن فرض عقوبات أمريكية على 3 مسئولين ومنعهم من الحصول على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة، بسبب ملف شينجيانج، تدخل سافر في شئون البلاد، مضيفا: "إن هذه المبادرة الامريكية تشكل تدخلا كبيرا فى الشئون الداخلية للصين، وتنتهك بشكل سافر المعايير الاساسية للعلاقات الدولية وتضر بالعلاقات الصينية الأمريكية بشكل خطير".

يذكر أن أحد المستهدفين بالعقوبات هو سكرتير الحزب الشيوعي في منطقة شينجيانج، تشين كوانجيو، الذي يعد مهندس سياسات بكين الأمنية تجاه الأقليات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2020-2021

تقديم مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر للعاملين بالدولة

دعا الله ألا يموت في طائرة أو سيارة.. هكذا مات فريد الأطرش بعد كابوس مريب

الصين تحذر من عدوى أشد فتكًا من كورونا فى كازاخستان

الصور

image description

أول حفلات دار الأوبرا بعد عودة النشاط

image description

قصة «هدير».. طلبت الطلاق فوزع زوجها صورا فاضحة لها على معارفها (فيديو)

image description

إيهاب توفيق ينتهي من تصوير كليب «هي هي دنيا»

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

image description

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

الأكثر قراءة

الحضور يومان.. التعليم تكشف خطة العام الدراسي الجديد

حقيقة إلغاء طرح الكمامات على البطاقات التموينية

عبدالمنعم مدبولي.. سر «توأم عادل إمام» الذي هاجمه بأمر من الإخوان

المسماري لـ أردوغان: السيسي لا يتحدث بل يفعل

إنفوجراف

image description

110 سنوات.. أحكام نهائية وباتة على مرشد الإرهابية محمد بديع

image description

عبير بيبرس قاتلة زوجها.. من الشهرة للسجن (إنفوجراف)

image description

6 إجراءات قانونية تتبعها الفتيات في حالة التحرش (إنفوجراف)

image description

هدير الهادي.. متهمة جديدة بالتحريض على الفسق عبر «تيك توك»

أيام زمان

طلب الجمهور إعادتها ثلاث مرات.. ما هو سبب رقصة عمر الشريف في تونس؟

عبد الرحمن علي.. رشحه كمال الشيخ وأيده نجيب محفوظ وقال عنه النقاد "خليفة عمر الشريف"

بمشاركة جميلات العالم.. حكاية فيلم ضرب فيه عمر الشريف رقمًا قياسيًا فى القبلات

«شعب ابن نكتة».. أشهر 8 نكت في تاريخ مصر.. أبرزها سخرية من الحموات

نجم الساعة

«شعب ابن نكتة».. أشهر 8 نكت في تاريخ مصر.. أبرزها سخرية من الحموات

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

28 جسمًا مضادًا قادرة على تدمير كورونا

بلجيكا توسع فرض وضع الكمامات ليشمل المتاحف والسينما

أبرزها علاج الربو.. فوائد تناول التفاح الأخضر على الإفطار

دراسة: بسترة حليب الثدى تعطل فيروس كورونا

مقالات الرأي
جمال طه
صراع القوى الدولية فى ليبيا.. و«دبلوماسية الصدام» مع المحتل التركى
ماجد حبته
إخوان الكويت.. ولعنة القذافى
أحمد بهاء الدين شعبان
مؤتمر وطنى لقضية المياه
د.ابراهيم مجدي
كآبة «حرب كورونا»
المزيد

الثقافة

«القومي لثقافة الطفل» يصدر مجلد «هؤلاء كتبوا للأطفال»

صندوق التنمية الثقافية يبدأ تأهيل مواهب «الصوت الذهبي».. أكاديميًا

ضم 3 أعداد لمجلة المسرح فى إصدار واحد بسبب كورونا

بإشارة عبدالدايم.. مصر أول دولة عربية وإفريقية تستأنف الأنشطة الإبداعية