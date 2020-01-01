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الجمعة 10 يوليه 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

28 جسمًا مضادًا قادرة على تدمير كورونا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 12:07 م
جسم مضاد لكورونا
جسم مضاد لكورونا
وكالات
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نجحت مجموعة من العلماء من المستشفى الجامعي في كولونيا ومركز أبحاث العدوى الألماني في عزل 28 من الأجسام المضادة التي يمكنها، بدرجة احتمال كبيرة، تحييد الفيروس التاجي.

وقال بيان لمدير المشروع، فلوريان كلاين: "خططنا لدراسة استجابة الجسم المناعية للعدوى تفصيليا، وللعثور في الوقت ذاته على أجسام مضادة يمكن استخدامها في علاج كوفيد– 19".

وأكد الخبير المتخصص أن الأجسام المضادة التي اكتشفها الباحثون ترتبط ببروتين مسبب العدوى، وهي تمنع الفيروس من دخول الخلايا السليمة.

وقام العلماء الألمان مع زملائهم الإسرائيليين بدراسة أكثر من أربعة آلاف خلية دم محددة مأخوذة من 12 مصابا بالفيروس التاجي المستجد.

وحل الخبراء تبعا لذلك جزئيا آلية تشكيل الأجسام المضادة، وأعادوا بناءها في المختبر، وجرّبوا فاعلية هذه البروتينات في المعركة ضد الفيروس التاجي.

ويواصل المتخصصون الآن دراسة خصائص الأجسام المضادة بالاشتراك مع شركة أدوية تدعى "Boehringer Ingelheim".

وتشير التقديرات إلى أن التجارب السريرية قد تبدأ في وقت مبكر من هذا العام، فيما يقول العلماء إن الأجسام المضادة المحيدة للفيروس تسري فاعليتها لعدة أسابيع، وبإمكانها خلال هذه الفترة أن تحمي الشخص من العدوى.

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