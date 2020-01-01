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الجمعة 10 يوليه 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ضم 3 أعداد لمجلة المسرح فى إصدار واحد بسبب كورونا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 01:52 ص
مجلة المسرح
مجلة المسرح
آلاء حسن
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صدر العدد الثامن والتاسع والعاشر من الإصدار السادس لمجلة المسرح، في عدد واحد، نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا، بالتعاون بين الهيئة المصرية العامة للكتاب مع المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، والذي بدأ طرحه بمنافذ توزيع أخبار اليوم.

العدد الجديد من مجلة المسرح، يضم البيان الثاني للمسرح الشعبى كتبه أبو العلا السلاموني، تحت عنوان "المصلحة من خلع الريادة عن مسرح صنوع"، وكتب الدكتور عمرو دوارة تحت عنوان "وداعا رفاق الطريق" توثيق كامل للأعمال المسرحية للراحلين حسن حسني وإبراهيم نصر والكاتب محمود الطوخي، وكتب الدكتور محمد عبد الهادي يبحث عن تفسير للعلاقة بين فعل الفرجة وفعل التمثيل، والدكتور محمود سعيد قراءة نقدية لنص مسرحية "حملة الدكتوراه"، وكتب حسن مختار عن مقتنيات رائد مسرح العرائس ناجي شاكر، وكتب سمير حنفي عن مسرحية يوسف وهبي المجنون باكورة عروض التحليل النفسي لفرقة رمسيس وما تردد حولها من جدل نقدي.

كما كتب الدكتور سيد علي إسماعيل عن رائدات مسرح زيزينيا في الإسكندرية، ودراسة حول موسوعة الموسيقى والغناء في القرن العشرين للدكتور زين نصار كتبها الدكتور عمرو دوارة، وكتب محمد السيد عيد دراسة حول المونودراما والمونوبيوجرافي، وكتب عبدالسلام إبراهيم ترجمة لمحاضرة قديمة لهارولد بنتر حول الكتابة للمسرح، ويقدم ناصر العزبي شهادة حول مسرح الطفل وهويتنا الثقافية يرصد من خلالها الكتابات المسرحية للطفل من أجيال مختلفة.

فيما كتب وليد الزرقاني عن حداثة التأليف لمسرح الطفل، وترجمت قمر عبد الحكيم مقال نقدي تم نشره في الصحف الأمريكية حول عرض غنائي موسيقي بالتعاون بين كوريا وأمريكا، وحوار مع الدكتورة مجد القصص كتبه جمال الفيشاوي، وحوار مع الدكتور علاء عبد العزير كتبته نسرين نور، وحوار مع الدكتور أشرف زكي كتبته ريهام أحمد، وكتب جمال المراغي عن التاريخ الكامل للصحف والمجلات المتخصصة في المسرح التي صدرت في أوروبا وأمريكا، وكتبت الدكتورة وفاء كمالو عن تطور مفهوم البطل التراجيدي، وكتب حمدان عطية عن المسرح والمجتمع،وكتب الدكتور محمد عبد المنعم دراسة عن التوظيف الدرامي للقوى الخارقة.

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