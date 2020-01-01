سماع دوى انفجار بطهران وانقطاع التيار الكهربائى

أفادت مصادر إعلامية إيرانية بسماع دوي انفجار غرب العاصمة طهران، حسب ما نقل موقع قناة "العربية" في نبأ عاجل.ونقلت القناة عن المصادر قولها إنه تم سماع دوي انفجار من ناحية بلدة کرمدرة في إقليم البرز، وبلدة القدس غرب طهران، وأدى الحادث الذي لم يتم تحديد سببه بعد إلى انقطاع التيار الكهربائي.ولم ترد أي تفاصيل عن أسباب الحادث حتى الآن.