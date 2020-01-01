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الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الإبراشي: كورونا لم ينتهِ وعلينا اتباع كل الإجراءات الوقائية

الخميس 09/يوليه/2020 - 10:16 م
وائل الإبراشي
وائل الإبراشي
سناء إسماعيل
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قال الإعلامي وائل الإبراشي إن فيروس كورونا لم ينتهِ بعد، وعلى المواطنين اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، مشيرًا إلى أنه من الواضح أن حدة الفيروس تراجعت، ولكن هذا لا يجعلنا أن نستهين كون ذلك يشكل خطرا كبيرا على صحة الإنسان والمجتمع.

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه طالما لم يتوصل العالم إلى لقاح لفيروس كورونا علينا التعايش بحذر واتباع الإجراءات الطبية المعمول بها، والتى تنشرها وزارة الصحة، وتابع: "الاستهانة بشكل كبير واعتبار أن المسألة انتهت أمر فى غاية الخطورة".

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