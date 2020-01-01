الإبراشي: كورونا لم ينتهِ وعلينا اتباع كل الإجراءات الوقائية

قال الإعلامي وائل الإبراشي إن فيروس كورونا لم ينتهِ بعد، وعلى المواطنين اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، مشيرًا إلى أنه من الواضح أن حدة الفيروس تراجعت، ولكن هذا لا يجعلنا أن نستهين كون ذلك يشكل خطرا كبيرا على صحة الإنسان والمجتمع.وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه طالما لم يتوصل العالم إلى لقاح لفيروس كورونا علينا التعايش بحذر واتباع الإجراءات الطبية المعمول بها، والتى تنشرها وزارة الصحة، وتابع: "الاستهانة بشكل كبير واعتبار أن المسألة انتهت أمر فى غاية الخطورة".