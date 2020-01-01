المؤبد لـ3 متهمين بقتل مواطن وسرقة سيارته في الوايلي

قضت محكمة جنايت القاهرة بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد في قتل مواطن وسرقة سيارته بالإكراه بدائرة قسم شرطة الوايلي.والمتهمون في القضية «إكرامي.م، ا» عاطل و«رأفت. ر.ج» مسجل خطر و«ط.ج» عاطل، وذكر قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة أن المتهمين قتلوا المجني عليه، وسرقوا سيارته ومنقولاته عن طريق الإكراه، بأن هجموا عليه حال استقلاله سيارته وأشهروا في وجهه أسلحة نارية لإرغامه على تركها، وتمكنوا من سرقتها وإصابته بجرح طعني في الرقبة وكدمات في أماكن مختلفة من جسده وجرح في ذراعه.وكشف تقرير الطب الشرعي عن أن المجني عليه توفي نتيجة جرح طعني في الرقبة، أسفر عن تهتك الشرايين، وتم الكشف عن الواقعة ببلاغ لقسم شرطة الوايلي، مفاده مقتل أحد الأشخاص نتيجة طعنه في رقبته.