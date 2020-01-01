للحصول على نوم هادئ.. 8 نباتات جيدة لغرف النوم

ـ الياسمين

اللافندر

ـ نبات الثعبان

ـ فاليريان

ـ الجردينيا

ـ الصبار

ـ نبات العنكبوت

ـ نبات اللبلاب الإنجليزي

هناك العديد من نباتات غرفة النوم التي يمكن أن تساعد في تنقية الهواء والمساعدة على النوم الهائ، فرائحة بعض النباتات قوية مثل المسكنات تساعدك على الاسترخاء والنوم.فيما يلي أفضل 8 نباتات مثالية للاحتفاظ بها في غرفة النوم، ليلًا ونهارًا، تساعد في الحصول على ليلة نوم هادئة، وفقا لما ذكره موقع "ويب ميد" الطبي.يمكن أن تكون رائحة الياسمين مهدئة مثل الفاليوم، فهو نبات به زهور بيضاء جميلة ورائحة حلوة بشكل حاد تم الترويج له لصفاته المريحة منذ العصور القديمة.يمكن أن تكون رائحة الياسمين قوية مثل المهدئات، فقد اكتشف باحثون من ألمانيا أن المواد الكيميائية في عطر زهور الياسمين تعمل بنفس طريقة المهدئات الموصوفة بشكل شائع لأدوية الأرق.كشفت دراسة أجراها باحثون من كلية الطب بجامعة ميامي، أن رائحة اللافندر ساعدت على تهدئة الأطفال وتهدئتهم في مرحلة أعمق من النوم.ويمكن أن تكون مريحة وممتعة للشم للناس من جميع الأعمار. تكثر المستحضرات والزيوت المعطرة.يعتبر نبات الثعبان (عشبة الأفاعي) أحد أفضل 10 محطات لتصفية الهواء، وفقًا لوكالة ناسا.فيعد هذا النبات الداخلي رائعًا لتنظيف هواء غرفة النوم ليلًا ونهارًا، ويمكن أن تتناسب أوراقه الخضراء والصفراء البسيطة مع أي ديكور، كما أنها واحدة من أفضل النباتات للاستحمام في حمامك.أظهرت دراسة أجريت من قبل فريق من الباحثين في علم الأعصاب من اليابان أن استنشاق رائحة أزهارها الوردية يكفي ببساطة لزيادة نشاط الدماغ، وزيادة استوخاء الجسم.تمامًا مثل نباتات الياسمين، فإن نباتات الجردينيا لها أزهار بيضاء ورائحة جميلة - ويمكن أن يكون لها أيضًا تأثير مهدئ على المخ.الصبار هو أحد النباتات الطبيعة، فيمكن أن يساعد جله في شفاء الجروح، والمساعدة في الهضم ولها خصائص علاجية أخرى لا تعد ولا تحصى.ويمكن أن يكون مجرد وجود نبات الصبار في غرفة نومك فكرة جيدة، كما اتضح، أنه مثل نبات الثعبان، حيث يسمح نبات الصبار بإخراج الأكسجين أثناء المساء، تاركًا الهواء النظيف بالغرفة.نبات العنكبوت هو جهاز تنقية هواء طبيعي مذهل، مع القدرة على إزالة الفورمالديهايد الضار من الهواء.وفي دراسة أجرتها وكالة ناسا، تبين أن نباتات العنكبوت تزيل ما يصل إلى 90 في المائة من الفورمالديهايد في الهواء المحيط بها.في نفس الدراسة التي أجرتها وكالة ناسا والتي أظهرت آثار إزالة السموم من نبات العنكبوت، وجد أن نبات اللبلاب الإنجليزي هو منقي عالي الجودة، مما يجعله مثاليًا لغرف النوم التي تحتاج إلى هواء نقي.