رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

للحصول على نوم هادئ.. 8 نباتات جيدة لغرف النوم

الخميس 09/يوليه/2020 - 05:35 م
نباتات جيدة لغرف
نباتات جيدة لغرف النوم
إسلام جمال
طباعة
هناك العديد من نباتات غرفة النوم التي يمكن أن تساعد في تنقية الهواء والمساعدة على النوم الهائ، فرائحة بعض النباتات قوية مثل المسكنات تساعدك على الاسترخاء والنوم.

فيما يلي أفضل 8 نباتات مثالية للاحتفاظ بها في غرفة النوم، ليلًا ونهارًا، تساعد في الحصول على ليلة نوم هادئة، وفقا لما ذكره موقع "ويب ميد" الطبي.

ـ الياسمين
يمكن أن تكون رائحة الياسمين مهدئة مثل الفاليوم، فهو نبات به زهور بيضاء جميلة ورائحة حلوة بشكل حاد تم الترويج له لصفاته المريحة منذ العصور القديمة.

يمكن أن تكون رائحة الياسمين قوية مثل المهدئات، فقد اكتشف باحثون من ألمانيا أن المواد الكيميائية في عطر زهور الياسمين تعمل بنفس طريقة المهدئات الموصوفة بشكل شائع لأدوية الأرق.

ـ اللافندر
كشفت دراسة أجراها باحثون من كلية الطب بجامعة ميامي، أن رائحة اللافندر ساعدت على تهدئة الأطفال وتهدئتهم في مرحلة أعمق من النوم.

ويمكن أن تكون مريحة وممتعة للشم للناس من جميع الأعمار. تكثر المستحضرات والزيوت المعطرة.

ـ نبات الثعبان
يعتبر نبات الثعبان (عشبة الأفاعي) أحد أفضل 10 محطات لتصفية الهواء، وفقًا لوكالة ناسا.

فيعد هذا النبات الداخلي رائعًا لتنظيف هواء غرفة النوم ليلًا ونهارًا، ويمكن أن تتناسب أوراقه الخضراء والصفراء البسيطة مع أي ديكور، كما أنها واحدة من أفضل النباتات للاستحمام في حمامك.

ـ فاليريان
أظهرت دراسة أجريت من قبل فريق من الباحثين في علم الأعصاب من اليابان أن استنشاق رائحة أزهارها الوردية يكفي ببساطة لزيادة نشاط الدماغ، وزيادة استوخاء الجسم.

ـ الجردينيا
تمامًا مثل نباتات الياسمين، فإن نباتات الجردينيا لها أزهار بيضاء ورائحة جميلة - ويمكن أن يكون لها أيضًا تأثير مهدئ على المخ.

ـ الصبار
الصبار هو أحد النباتات الطبيعة، فيمكن أن يساعد جله في شفاء الجروح، والمساعدة في الهضم ولها خصائص علاجية أخرى لا تعد ولا تحصى.

ويمكن أن يكون مجرد وجود نبات الصبار في غرفة نومك فكرة جيدة، كما اتضح، أنه مثل نبات الثعبان، حيث يسمح نبات الصبار بإخراج الأكسجين أثناء المساء، تاركًا الهواء النظيف بالغرفة.

ـ نبات العنكبوت
نبات العنكبوت هو جهاز تنقية هواء طبيعي مذهل، مع القدرة على إزالة الفورمالديهايد الضار من الهواء.

وفي دراسة أجرتها وكالة ناسا، تبين أن نباتات العنكبوت تزيل ما يصل إلى 90 في المائة من الفورمالديهايد في الهواء المحيط بها.

ـ نبات اللبلاب الإنجليزي
في نفس الدراسة التي أجرتها وكالة ناسا والتي أظهرت آثار إزالة السموم من نبات العنكبوت، وجد أن نبات اللبلاب الإنجليزي هو منقي عالي الجودة، مما يجعله مثاليًا لغرف النوم التي تحتاج إلى هواء نقي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قالت عن أجمل قُبلة لها على الشاشة:" العدد فى اللمون".. أسرار نادية لطفى

وفاة رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى بسيون المركزي إثر إصابته بكورونا

4 نصائح لتقوية رئتيك في ظل انتشار كورونا

9 قرارات جديدة للحكومة.. على رأسها تعديل مشروع قانون الإجراءات الضريبية

الصور

image description

إيهاب توفيق ينتهي من تصوير كليب «هي هي دنيا»

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

image description

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

image description

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ (ألبوم)

image description

«الجبلاية» يقدم الكرة الموحّدة لمسابقة الدوري

الأكثر قراءة

طبيب بالقصر العينى: الأعداد تتجه للانخفاض وتجاوزنا ذروة كورونا (فيديو)

تقديم مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر للعاملين بالدولة

توقف حركة الخط الأول لمترو الأنفاق بسبب انتحار سيدة

قالت عن أجمل قُبلة لها على الشاشة:" العدد فى اللمون".. أسرار نادية لطفى

إنفوجراف

image description

110 سنوات.. أحكام نهائية وباتة على مرشد الإرهابية محمد بديع

image description

عبير بيبرس قاتلة زوجها.. من الشهرة للسجن (إنفوجراف)

image description

6 إجراءات قانونية تتبعها الفتيات في حالة التحرش (إنفوجراف)

image description

هدير الهادي.. متهمة جديدة بالتحريض على الفسق عبر «تيك توك»

أيام زمان

تمنى لها أمنية ثم حققها لها.. حكاية يوسف وهبي و"زمردة"

أميرة مصطفى.. تزوجت نجم نجوم هوليوود.. وشاركت فى أفلام أمريكية

قالت عن أجمل قُبلة لها على الشاشة:" العدد فى اللمون".. أسرار نادية لطفى

التاريخ المجهول لمدرسة المشاغبين.. هؤلاء لعبوا دورى الأباصيرى والناظر

نجم الساعة

التاريخ المجهول لمدرسة المشاغبين.. هؤلاء لعبوا دورى الأباصيرى والناظر

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

4 نصائح لتقوية رئتيك في ظل انتشار كورونا

مسابقة فروسية فى صربيا تبرز سلالة الحصان العربى المصرى

الأمم المتحدة: ارتفاع جديد فى الحرارة حتى 2024

مطالبة مدارس كينيا بإعادة رسوم عام 2020

مقالات الرأي
مدحت بشاى
نصرة قوية وفرحة هنية
جلال حمام
الغنوشي (5).. علاقة غامضة مع الإرهابي خالد المشري
خالد عكاشة
أى رسائل إيرانية وراء اغتيال الهاشمى؟
ماجد حبته
حدود حرية الإعلام الأجنبى
المزيد

الثقافة

السبت.. «كورونا» في مناقشة مشروعات تخرج «الأكاديمية العربية»

ابتداءً من اليوم.. حفلات الأوبرا على شاشة التليفزيون المصرى

«10 دقائق و38 ثانية فى هذا العالم الغريب».. جديد شافاك

3.8 مليون يورو ميزانية ألمانيا للحفاظ على الأصول التراثية الثقافية