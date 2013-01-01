راشد الماجد يستعد لطرح أحدث أغنياته «ولهان»

يستعد المطرب راشد الماجد، لطرح أحدث أغنياته غدا الجمعة، بعنوان "ولهان" ضمن أغنيات ألبومه الغنائي الجديد.وتعتبر أغنية "ولهان" إحدى أغنيات ألبوم راشد الماجد الجديد، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة حيث انتهي من تسجيل نصف أغنياته تمهيدا لطرحها ويتعاون الفنان من خلال الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم الموزع رأفت، وسيروس، وجاسم محمد، والشاعر خالد العوض.وكان آخر ألبومات راشد الماجد بعنوان "مصيبة" والذى طرحه فى عام 2013، كما طرح مؤخرا أغنية بعنوان "شيسوى" من كلمات خالد العوض، وألحان ناصر الصالح، وتوزيع سيروس.