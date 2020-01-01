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الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

وزارة الداخلية تواصل دعم الأسر المصرية ضمن «كلنا واحد»

الخميس 09/يوليه/2020 - 04:24 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
مريم جبل و عمرو المزيدي
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واصلت وزارة الداخلية تنفيذ مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين وإستمرارًا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين وبمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو.

واستكملت وزارة الداخلية إيفاد عدة قوافل لتوزيع السلع الغذائية مهداة للأسر الأكثر احتياجًا، وكذا توفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة من خلال فعاليات المرحلة الثالثة عشر من مبادرة وزارة الداخلية كلنا واحد لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور والتي تستمر حتى يوم (10 يوليو الجارى )، بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى

والسلع متوفرة بجودة عالية وأسعار منخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30% وذلك بالسلاسل التجارية الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية moi.gov.eg

تم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.. وكذا التنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة ومُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين.

من ناحية أخرى واصلت منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية بوزارة الداخلية تجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة للمشاركة فى فعاليات المبادرة بالتنسيق مع مديريات الأمن وإعداد سيارات متنقلة مُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب القرى والمناطق النائية لإهداء سلع غذائية للأسر الأكثر احتياجًا فى إطار تخفيف العبء عن كاهلهم.

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