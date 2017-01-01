المخابرات الألمانية تحذر من عمليات تجسس إيرانية في البلاد

حذر التقرير السنوي للمخابرات الداخلية الألمانية، وزير الداخلية هورست زيهوفر، من عمليات تجسس تقوم بها إيران في البلاد، مضيفا أن عناصر فيلق القدس فاعلون، كما أفاد بوجود أنشطة متزايدة لإيران في ألمانيا فيما يتعلق باستخدام البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات الألمانية.وقال الوزير، خلال مؤتمر الإعلان عن التقرير السنوي حول التهديدات الأمنية في البلاد لعام 2019: "أنا سعيد لأننا حظرنا حزب الله لأنه لا يمكن القبول بأن تكون هناك أحزاب فاعلة في بلدنا تهدد بلدانا أخرى"، وذلك بحسب قناة العربية الإخبارية.وأوضح التقرير أن المخابرات الإيرانية وفيلق القدس فاعلون في ألمانيا، وأنهم يمارسون عمليات تجسس، ويمكن الافتراض بأنهم يحضرون لعمليات ضد الأشخاص والأماكن التي يتجسسون عليها.كما أضاف أن قدرة إيران على شن هجمات إلكترونية زادت كثيرا في السنوات الماضية، لافتا إلى أن الغرض من تلك الهجمات هو التحايل على العقوبات المفروضة على إيران.