خريطة تفاعلية.. كيف أنقذ «صندوق العشوائيات» المناطق غير الآمنة

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في عام 2008 صدر قرار جمهوري بإنشاء صندوق خاص بتطوير المناطق العشوائية، إلا أنه بدأ نشاطه بشكل ملحوظ في 2018، مع انتهاء أولى المشروعات التي تولى مهامها وهو مشروع المحروسة 1 و2 في حي السلام ثان بمحافظة القاهرة.وفي اجتماعه أمس، أكد المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على متابعة الرئيس السيسي الحثيثة لملف تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، مشيرا إلى أن الهدف الأسمى لهذا الملف رغم استثمار مليارات الجنيهات هو توفير حياة كريمة لسكان تلك المناطق، ومتابعة تلك مشروعات التطوير حتى بعد تسكينها لضمان الحفاظ عليها باستمرار.و الصندوق يهدف إلى تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين المواطنين وحقهم في الحصول على مسكن آمن، وذلك بناء على المادة 78 من الدستور التي تنص على أن تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم، والذي يحاول تحقيقه من خلال نقل مواطني المناطق العشوائية إلى نفس أماكنهم أو أماكن قريبة منهم مع تطويرها، ويتحقق ذلك من خلال اشتراك الدولة والأهالي في مشروعات تطوير المناطق العشوائية، مما يحافظ لأهلها على الأحوال المعيشية والاقتصادية، ويتحقق ذلك من خلال تقديم الدعم الملائم للشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص،أيضًا مع الجهات المانحة لتنفيذ أولويات الدولة لتطوير المناطق غير الآمنة، كذلك من خلال دمج برامج تطوير المناطق غير المخططة مع المناطق غير الآمنة.واستخدمنا أداة "Story map" في توضيح بعض المناطق العشوائية غير الآمنة التي تم الانتهاء منها، وأيضًا التي جاري العمل فيها.