122 إصابة جديدة بكورونا فى السنغال

أعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم الخميس، تسجيل 122 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إجراء 970 فحصًا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي المصابين بالفيروس منذ مارس الماضي سبعة آلاف و784 مصابًا.وأكد بيان لوزارة الصحة بثته الإذاعة السنغالية أنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تعافي 72 مصابًا، ليرتفع عدد المصابين الذين شفوا من الفيروس إلى 5 آلاف و169 مصابًا، ووصل عدد الوفيات 143 شخصًا، ويواصل 2471 مصابًا علاجهم في المستشفيات.