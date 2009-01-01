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الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أستاذ فيروسات: الطاعون 3 أنواع.. ويكشف أعراض «الدملى» والعلاج له

الخميس 09/يوليه/2020 - 05:39 ص
الطاعون
الطاعون
سناء إسماعيل
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قال الدكتور فايد عطية، أستاذ مساعد الفيروسات والمناعة بمدينة الأبحاث العلمية، إن تناول موضوع الطاعون الدملي الذي ظهر مؤخرًا في الصين تم تضخيمه بشكل كبير.

وأضاف "عطية"، خلال مدخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة"، والمذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز": "الطاعون 3 أنواع الدملي أو الدبلي وهو الذي ظهر في شمال غرب الصين، ويوجد طاعون دموي وتسببه بكتيريا تنقل عن طريق القوارض والفئران والسنجاب والبراغيث، والنوع الأخطر وهو الطاعون الرئوي، بأن تصل البكتيريا للرئة ولتي تتسبب في عمل فشل كامل في أعمال الرئة خلال 24ساعة".

وتابع: "الطاعون مرض قديم وظهر في العصور الوسطي والذي كان ظهر وكان سريع الانتشار هو الدموي والرئوي، أما الدبلي فهو غير سريع الانتشار وسجل حالات بسيطة جدًا ومن 2009 إلى 2018 الصين لم تسجل سوى 26 حالة توفى منهم 16 حالة وأخرهم كان في نوفمبر الماضي ولم تحدث ضجة".

وكشف أن العلاج للطاعون الدملي، هو المضاد الحيوي ولكن الأهم هو سرعة التشخيص، مشيرًا إلى أن أعراض في الطاعون الدملي يحدث انتفاخ في العقد اللامفوية واللوزتين وحمي وصداع ويظهر على شكل دمامل في الجلد حجمها كبير، مؤكدًا أنه يسجل بحالات نادرة جدًا في الدول العربية.

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