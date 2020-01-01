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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محافظ البحر الأحمر عن إزالة فيلا لمسئول سابق: «لا يعنيني أحد»

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 10:22 م
عمرو حنفي
عمرو حنفي
سناء إسماعيل
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علق اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على إزالة فيلا لمسئول سابق، قائلًا: "أي مخالفة سنتعامل بها بقوة غاشمة"، موضحًا أن أي تعد على أملاك الدولة أو إنشاء مباني بالمخالفة للقانون سيتم إزالتها على الفور دون النظر إلى أسماء.. لافتًا إلى أنه علم بعد تنفيذ عدة إزالات أن هناك مشاهير يقطنون بهذه المنطقة، وتابع: "قالوا لي فيما بعد أن هناك بعض المشاهير في هذه المنطقة".

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الحكومة، بتنفيذ إزالة المباني المخالفة، والتعديات على أملاك الدولة، لافتا إلى أن حجم التعديات كان كبيرًا جدًا خلال السنوات الماضية.

وتابع محافظ البحر الأحمر: "كمحافظات بنفذ الموجة 16 في إزالة التعديات.. إذا كانت المخالفة تتعدى خط الإزالة أقسم بالله لا يعنيني أحد ولا يوجد حد يقدر يوقفني ويتم تنفيذها على الفور.. أنا مش ببص على أسامي بمنتهى الوضوح والشفافية".

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