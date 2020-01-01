توقف حركة الخط الأول لمترو الأنفاق بسبب انتحار سيدة

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، إن حركة المترو بالخط الأول توقفت بسبب إلقاء سيدة نفسها تحت العجلات.وأوضح عبدالهادي، فى تصريح لـ"الدستور"، أنه سرعان ما انتقلت فرقة الطوارئ إلى المحطة لرفع جثمان السيدة والسيطرة على المرفق، وجار التعرف على بياناتها.