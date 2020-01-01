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الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

غدًا.. نظر استئناف فرض الحراسة على نقابة الأطباء

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 09:53 م
نقابة الأطباء
نقابة الأطباء
نجلاء رفاعي
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تنظر محكمة القاهرة المستأنفة للأمور المستعجلة، غدًا الخميس، الاستئناف رقم 289 لسنة 2020 والذي يطالب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء.

وجاء في صحيفة الدعوى المرفوعة من الصيدلي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت، أن أفراد الشعب يعانون في ظل جائحة الكورونا والحرب ضدها من أفعال ارتكبتها نقابة الأطباء تشكل جرائم خطيرة تهدد الأمن القومي للمواطن، وتعصف بالمريض كان منها النهج الإثاري المحرض ضد الدولة وتوجيه أوامر لشباب الأطباء وعددهم يقارب السبعة آلاف طبيب بالامتناع عن العمل والخدمة في الحرب ضد كورونا، بما تسبب في أزمات نقص الأطباء وقلة الكوادر الطبية.

وكان أحد أسباب هذا العجز والنقص هي الغايات الباطلة لتحالفات الأطباء ونقابتهم المشبوهة المختطفة من قبل بعض الإتجاهات السياسية وأصحاب المصالح، والتي عملت على تقليل أعداد الأطباء لغايات احتكارية ضد الدولة انتهت إلى العجز في أعدادهم.

يذكر أن حكم أول درجة قد صدر بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة.

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