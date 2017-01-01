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الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجامعة الألمانية بالقاهرة تكرم باحث أفريقي ضمن 20 منحة للدراسات العليا

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 08:01 م
الدكتور أشرف منصور
الدكتور أشرف منصور
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سلم الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، الباحث الأفريقى جيزيلو ألازي داجناو بجامعة جوندور بدولة أثيوبيا، شهادة تقدير لمجهوده البحثي الذي قام به في إطار منحة الدراسات العليا التي حصل عليها، ضمن 20 منحة بحثية أهدتها الجامعة لصالح الباحثين الأفارقة خلال شهر ديسمبر 2018، أثناء زيارة الدكتور أشرف منصور لدولة جنوب أفريقيا واختياره وتكريمه من قبل الأكاديمية الأفريقية للعلوم في مدينة بريتوريا كأول عضو شرفي لمصر في الأكاديمية.

وذكر بيان صادر اليوم الأربعاء، عن الجامعة الألمانية بالقاهرة أن المنحة تهدف إلى إتاحة الفرصة للملتحقين بها اكتساب الخبرات البحثية التي تقدمها الجامعة لباحثيها لإستكمال أطروحاتهم العلمية التي تتوافق مع العديد من التخصصات الموجودة بكلياتها خلال مدة تتراوح فيما بين ثلاثة إلى ستة أشهر تحت إشراف عضو هيئة تدريس بالجامعة، مع تقسيم الملتحقين بالمنحة إلى مجموعات وتحديد التوقيت الزمني لكل مجموعة.

وأضاف البيان أن المجموعة الأولى تضمنت باحثين من دولتي السنغال وأثيوبيا، حيث واصل الباحث بموجب المنحة دراسته الأكاديمية بكلية هندسة وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة الألمانية بالقاهرة لرسالته البحثية المعنونة بـ"تحليل بيانات عائد الإنتاج الزراعي لشرق أفريقيا" تحت إشراف الدكتور محمد عاشور بكلية هندسة وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار البيان، إلى أن البرنامج لاقى تقديرا كبيرا من مسئولي الأكاديمية الأفريقية وأساتذة الجامعة القائمين على البرنامج آملين استمرارية هذه الخطوة العلمية الناجحة وما تعنيه من دلالات وصول الجامعة لأغوار القارة وتوفر كافة المراحل الأكاديمية بها مما يمنح الملتحقين تسهيلات وامتيازات تساعدهم على استكمال متطلبات حصولهم على درجة الدكتوراه بسلاسة ويسر.

وجاءت حيثيات ترشيح الدكتور أشرف منصور للعضوية الشرفية من قبل الأكاديمية الأفريقية، تقديرًا لدوره البارز في تطوير العلم بالقارة والدور المحوري للجامعة الألمانية في القاهرة في نقل التكنولوجيا الألمانية وتوطينها بحرمها بالقاهرة ومن ثم نقلها إلى داخل العمق الأفريقي لتأهيل وتدريب كوادرها الشبابية حيث قامت بإنشاء مركز GUC DMG MORI Africa Tech Center بالتعاون مع شركة دي ام جي الألمانية ليقدم خدماته واستشاراته للجانبين المصري والأفريقي لأحدث التكنولوجيات الصناعية على أيدي خبراء من أساتذة الجامعة من مصر والمانيا.

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