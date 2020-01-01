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الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزير خارجية الصين: نعمل مع كل الأطراف لتحسين الأوضاع في ليبيا

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 06:31 م
وزير الخارجية الصيني
وزير الخارجية الصيني وانغ يي،
سناء إسماعيل
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قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن المجتمع الدولي عليه مسئولية كبيرة جدًا ليعم السلام على الشعب الليبي، مشددا على ضرورة تطبيق وقف كامل لإطلاق النار بشكل فوري ومطالبة الأطراف بتنفيذ ذلك، والتوقف عن كل الأعمال البدائية والبدء في لجنة "5+5"، حتى يتم تطبيق ذلك القرار وعلى كل العناصر أن تحجم الدخول في هذه المشكلات.

وأضاف خلال كلمته في مجلس الأمن حول الأوضاع في ليبيا: "يجب السعي لتحقيق تسوية سلمية سياسية، وأن تؤكد الأمم المتحدة على ضرورة أن تدعو كل الأطراف في ليبيا للعودة للحوار والانخراط في المناقشات السياسية والاقتصادية"، مشيرًا إلى أن كل العمليات التي تدعو للسلام في ليبيا لا بد أن يتفق عليها كل الأطراف، مؤكدا أن المجتمع الدولي يرفض كل أشكال الإرهاب.

واستكمل: "هناك مشكلات كبيرة تحدث من فرار المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا إلى أوروبا"، مؤكدًا أن ميثاق الأمم المتحدة يجب أن يلتزم به الجميع لأن محاولة تغيير النظام بالقوة تفتح الأبواب لمشكلات أكبر، ولدينا ذكرى هامة هذا العام للاحتفال بالذكرى الـ76 لإنشاء الأمم المتحدة لإعادة رؤى السلام وحل كل المشكلات في جميع أنحاء العالم ويجب أن يقوم مجلس الأمن في الأمم المتحدة بالقيام بمهامه التي يجب أن يطلعوا بها لكي يقروا الأمن والسلم في العالم.

وأكد أن الصين تحترم استقلالية ليبيا، وحقها في تقرير مصيرها وسنعمل مع كل الأطراف لتحسين الأوضاع في ليبيا ونتمنى لهم كل الخير.

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