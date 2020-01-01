هبوط البورصة السعودية ومؤشرها يخسر 6 نقاط

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأربعاء، على تراجع طفيف، بنسبة 0.1 بالمئة عند 7394 نقطة (- 6 نقاط).وتصدر سهم "الدريس" تراجعات اليوم بنحو 4 بالمئة عند 60 ريالا.في المقابل، تصدرت أسهم شركات قطاع التأمين ارتفاعات اليوم، تقدمها "أكسا التعاونية" و"ولاء للتأمين" و"ملاذ للتأمين" بالنسبة القصوى.وارتفع سهم "مجموعة صافولا" بنحو 3 بالمئة عند 46.20 ريال، مسجلا أعلى إغلاق في نحو 3 سنوات.