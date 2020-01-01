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الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

شخصيتها تحمل مفاجآت درامية.. أميرة الدراما إيمان العاصي تعود للتشويق والدهشة عبر «مملكة إبليس 2» أواخر يوليو

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 01:57 م
إيمان العاصي
إيمان العاصي
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يبدو أن جمهور أميرة الدراما إيمان العاصي على موعد مع الدهشة والسحر والتشويق يوم 30 يوليو الجاري، حيث تقرر بشكل نهائي عرض الجزء الثاني من مسلسلها «مملكة إبليس» على منصة «شاهد VIP» أواخر يوليو، بالتزامن مع ارتفاع عدد المشتركين بالتطبيق إلى ما يقارب 1.5 مليون مشترك، إضافة إلى توافر التطبيق أيضا على Apple TV، لانضمام المزيد من المشتركين لمتابعة المسلسل.

وتظهر أميرة الدراما في الجزء الثاني بشكل لافت وجذاب، حيث تأخذ الأحداث منعطفًا أكثر تشويقًا عن الجزء الأول، وتنكشف أسرار اللعنة في الحارة الشعبية، التي تعد أميرة الدراما بطلة أساسية بها، إذ تستكمل شخصية «داليدا» الفتاة الشعبية التي تقطن بالحارة، وقد تفاعل معها الجمهور في الجزء الأول بشكل أسطوري، وصارت حديث السوشيال ميديا.

ومن المتوقع أن يشهد الجزء الثاني تفاعلًا كبيرًا ونجاحًا ساحقًا خصوصًا وأن الجزء الأول حقق تفاعلًا كبيرًا وسط الجمهور العربي، وبرع في كتابته محمد أمين راضي، وأخرجه بحرفية أحمد خالد موسى، والعمل يقوم ببطولته كوكبة رائعة من النجوم على رأسهم النجمة غادة عادل والنجمة رانيا يوسف وسلوى خطاب وأحمد داود، والمسلسل من إنتاج طارق الجنايني.

وأعربت أميرة الدراما عن سعادتها بعرض الجزء الثاني في هذا التوقيت، خصوصًا وأن الجمهور كان متشوقًا لطرحه، منذ انتهاء عرض الجزء الأول، وظهر ذلك عبر تساؤل الناس عن موعد العرض على السوشيال ميديا، موضحة أن شخصيتها في الجزء الثاني تحمل الكثير من المفاجآت والمنعطفات الدرامية التي تثير اهتمام الجمهور.

وتقرأ حاليًا أميرة الدراما عددًا من النصوص الدرامية المهمة، للمفاضلة من بينها واختيار الأنسب، حيث تحرص إيمان العاصي على تقديم أعمال جادة وهادفة تخدم مشوارها الفني المميز والمتنوع، وظهر ذلك عبر الشخوص التي قدمتها طوال رحلتها الفنية سواء في الدراما التلفزيونية أو السينما المصرية، ما جعل الجمهور يلقبها بـ«أميرة الدراما».
شخصيتها تحمل مفاجآت درامية.. أميرة الدراما إيمان العاصي تعود للتشويق والدهشة عبر «مملكة إبليس 2» أواخر يوليو
شخصيتها تحمل مفاجآت درامية.. أميرة الدراما إيمان العاصي تعود للتشويق والدهشة عبر «مملكة إبليس 2» أواخر يوليو
شخصيتها تحمل مفاجآت درامية.. أميرة الدراما إيمان العاصي تعود للتشويق والدهشة عبر «مملكة إبليس 2» أواخر يوليو
شخصيتها تحمل مفاجآت درامية.. أميرة الدراما إيمان العاصي تعود للتشويق والدهشة عبر «مملكة إبليس 2» أواخر يوليو
شخصيتها تحمل مفاجآت درامية.. أميرة الدراما إيمان العاصي تعود للتشويق والدهشة عبر «مملكة إبليس 2» أواخر يوليو
شخصيتها تحمل مفاجآت درامية.. أميرة الدراما إيمان العاصي تعود للتشويق والدهشة عبر «مملكة إبليس 2» أواخر يوليو
شخصيتها تحمل مفاجآت درامية.. أميرة الدراما إيمان العاصي تعود للتشويق والدهشة عبر «مملكة إبليس 2» أواخر يوليو
شخصيتها تحمل مفاجآت درامية.. أميرة الدراما إيمان العاصي تعود للتشويق والدهشة عبر «مملكة إبليس 2» أواخر يوليو
شخصيتها تحمل مفاجآت درامية.. أميرة الدراما إيمان العاصي تعود للتشويق والدهشة عبر «مملكة إبليس 2» أواخر يوليو
شخصيتها تحمل مفاجآت درامية.. أميرة الدراما إيمان العاصي تعود للتشويق والدهشة عبر «مملكة إبليس 2» أواخر يوليو

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