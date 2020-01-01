رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

وزيرة الثقافة: «الصوت الذهبى» تهدف لإعادة أمجاد الطرب العربى

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 12:26 م
إيناس عبد الدايم
إيناس عبد الدايم
جمال عاشور
طباعة
تابعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، المرحلة قبل النهائية من تصفيات الدورة الخامسة لمسابقة الصوت الذهبي التي أسسها المطرب القدير الراحل محسن فاروق، وينظمها صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، وأقيمت بقاعة سينما مركز الهناجر للفنون وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزير الثقافة، إن مسابقة الصوت الذهبى تهدف إلى اكتشاف المواهب الغنائية في كل ربوع الوطن واستثمار طاقات الشباب واكتشاف قدراتهم الفنية، لخلق جيل جديد من المبدعين القادرين على استعادة أمجاد الطرب واستكمال مسيرة عمالقة هذا الفن، وأشادت بالمتسابقين الذين أكدوا خصوبة التربة الإبداعية فى مصر وثراء مناخها الفنى، مؤكدة أن التصفيات شهدت مشاركات متعددة لمجموعة من الواعدين من مختلف المحافظات مما يجسد السعي المتواصل لتحقيق العدالة الثقافية باعتبارها أحد محاور التنمية المستدامة.

من جهته قال الدكتور فتحي عبد الوهاب، رئيس صندوق التنمية الثقافية، إن لجنة تحكيم الدورة الخامسة من مسابقة الصوت الذهبى يرأسها الدكتور مصطفى محمد، رئيس قسم الغناء بالكونسرفتوار والمشرف على بيت الغناء العربي، وتضم فى عضويتها مجموعة من أكبر المتخصصين هم الدكتورة إيمان مصطفى، أستاذ قسم الغناء بالكونسرفتوار والمدير الفنى لفرقة أوبرا القاهرة، والدكتور مدحت عبد السميع، الأستاذ بمعهد الموسيقي العربية، والمطرب الدكتور أحمد إبراهيم.

فيما قال الدكتور مصطفى محمد، رئيس لجنة التحكيم، إن هذه الدورة تقدم للمشاركة بها 122 متسابقًا من 11 محافظة هي (القاهرة، الجيزة، شمال سيناء، أسيوط، المنيا، الأقصر، المنوفية، دمياط، الغربية، البحيرة، القليوبية)، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى منها أقيمت في أواخر فبراير الماضي، والمرحلة الثانية تم عقدها أونلاين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التحفظ على صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق

مفاجأة.. مرتضى منصور يدرس دعوة مجلس الخطيب لاحتفالية نادي القرن

«التعليم» تكشف احتمالية حذف أسئلة من امتحان الفيزياء

ابنة «هشام بركات» تنظر محاكمة سما المصرى فى «سب ريهام سعيد»

الصور

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

image description

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

image description

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ (ألبوم)

image description

«الجبلاية» يقدم الكرة الموحّدة لمسابقة الدوري

image description

«ملائكة الشوارع».. رحمة: «نفسي أروح المدرسة وكورونا يمشي من مصر»

الأكثر قراءة

«التعليم» تكشف احتمالية حذف أسئلة من امتحان الفيزياء

في يوم واحد.. وفاة شقيقة وزيرة التضامن متأثرة برحيل زوجها

التحفظ على صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق

خبير مناخ: انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار «غير اعتيادية» اليوم وغدًا

إنفوجراف

image description

كل ما تريد معرفته عن قضية أحمد بسام زكي (إنفوجراف)

image description

حوادث الطائرات الورقية في 5 محافظات (انفوجراف)

image description

خطوات توثيق زواج المصريين من الأجانب (إنفوجراف)

image description

8 اختصاصات مهمة لمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

أهلاوي ولكن.. عبد الحليم حافظ يتحدث عن الأهلي: «أحبه بس ماكرّموش بحفلة»

مأساة محمد منير.. عانى من العنصرية والتنمر بسبب شكله وشعره «الكنيش»

أسوأ مريض في العالم.. كيف حاولت رغدة وأحمد عكاشة إنقاذ أحمد زكي؟

بعد وفاتها.. خبايا «زواج تقليدي» بين أنيس منصور وزوجته: «عبد الناصر عارضه»

نجم الساعة

أهلاوي ولكن.. عبد الحليم حافظ يتحدث عن الأهلي: «أحبه بس ماكرّموش بحفلة»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

6 أنواع مواد غذائية ضارة بالصحة

علماء يحذرون: كورونا قد يسبب «تلف دماغي»

كيف يؤثر كورونا على الدماغ؟

طبيب روسي: لا يوجد شيء اسمه موجة ثانية من كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
الوباء التركى ضرب لبنان
القس. رفعت فكرى
التسامح المرفوض
ثروت الخرباوي
التوأمان.. الصهيونية والإخوان حذاءان فى قدم واحدة
لواء. محسن الفحام
حقوق الإنسان فى عهد الرئيس السيسى
المزيد

الثقافة

إطلاق خدمة تقديم التظلمات عن تسجيل المباني ذات الطابع المعماري

«ثقافة السعودية» تعيد تشكيل مجلس إدارة هيئة الأدب والنشر

«ثقافة الأردن» تدعو المواهب الشابة للتسجيل في منصة «شغفي»

وزيرة الثقافة: «الصوت الذهبى» تهدف لإعادة أمجاد الطرب العربى