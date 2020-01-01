وزيرة الثقافة: «الصوت الذهبى» تهدف لإعادة أمجاد الطرب العربى

تابعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، المرحلة قبل النهائية من تصفيات الدورة الخامسة لمسابقة الصوت الذهبي التي أسسها المطرب القدير الراحل محسن فاروق، وينظمها صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، وأقيمت بقاعة سينما مركز الهناجر للفنون وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وقالت وزير الثقافة، إن مسابقة الصوت الذهبى تهدف إلى اكتشاف المواهب الغنائية في كل ربوع الوطن واستثمار طاقات الشباب واكتشاف قدراتهم الفنية، لخلق جيل جديد من المبدعين القادرين على استعادة أمجاد الطرب واستكمال مسيرة عمالقة هذا الفن، وأشادت بالمتسابقين الذين أكدوا خصوبة التربة الإبداعية فى مصر وثراء مناخها الفنى، مؤكدة أن التصفيات شهدت مشاركات متعددة لمجموعة من الواعدين من مختلف المحافظات مما يجسد السعي المتواصل لتحقيق العدالة الثقافية باعتبارها أحد محاور التنمية المستدامة.من جهته قال الدكتور فتحي عبد الوهاب، رئيس صندوق التنمية الثقافية، إن لجنة تحكيم الدورة الخامسة من مسابقة الصوت الذهبى يرأسها الدكتور مصطفى محمد، رئيس قسم الغناء بالكونسرفتوار والمشرف على بيت الغناء العربي، وتضم فى عضويتها مجموعة من أكبر المتخصصين هم الدكتورة إيمان مصطفى، أستاذ قسم الغناء بالكونسرفتوار والمدير الفنى لفرقة أوبرا القاهرة، والدكتور مدحت عبد السميع، الأستاذ بمعهد الموسيقي العربية، والمطرب الدكتور أحمد إبراهيم.فيما قال الدكتور مصطفى محمد، رئيس لجنة التحكيم، إن هذه الدورة تقدم للمشاركة بها 122 متسابقًا من 11 محافظة هي (القاهرة، الجيزة، شمال سيناء، أسيوط، المنيا، الأقصر، المنوفية، دمياط، الغربية، البحيرة، القليوبية)، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى منها أقيمت في أواخر فبراير الماضي، والمرحلة الثانية تم عقدها أونلاين.