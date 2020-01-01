«الداخلية» تواصل دعم الأسر الأكثر احتياجًا بمبادرة «كلنا واحد»

تواصل وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عملية إهداء السلع الغذائية للمواطنين وتفعيل المرحلة الثالثة عشر من مبادرة «كلنا واحد»؛ لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 30% بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية.وجاء ذلك استمرارًا؛ لتنفيذ مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية رئيس الجمهورية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين وإستمرارًا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين وبمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو.وتواصل الوزارة إيفاد عدة قوافل لتوزيع السلع الغذائية مهداة للأسر الأكثر إحتياجًا، وكذا توفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة.. من خلال فعاليات المرحلة الثالثة عشر من مبادرة وزارة الداخلية كلنا واحد ؛ لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور والتى تستمر حتى يوم 11 يوليو بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى.وتتوافر السلع متوفرة بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30% وذلك بالسلاسل التجارية الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية moi.gov.eg.هذا وقد تم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، والتنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة ومُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين.من ناحية أخرى، واصلت منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية بوزارة الداخلية تجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة للمشاركة فى فعاليات المبادرة بالتنسيق مع مديريات الأمن وإعداد سيارات متنقلة مُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب القرى والمناطق النائية لإهداء سلع غذائية للأسر الأكثر إحتياجًا، فى إطار تخفيف العبء عن كاهلهم.وقد تم إتخاذ كافة الإجراءات الصحية الاحترازية والوقائية التى تضمن سلامة المواطنين أثناء فعاليات المبادرة والقائمين على تنفيذها.