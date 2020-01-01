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الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية إلى الأوروجواي

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 09:22 ص
طائرة مساعدات طبية
طائرة مساعدات طبية
أ.ش.أ
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أرسلت دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى الأوروجواي، لدعم جهود 7 آلاف من العاملين في القطاع الصحي لاحتواء فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وقال سعيد راشد عبيد سيف الزعابي، سفير الإمارات لدى الأرجنتين سفير غير مقيم في الأوروجواي وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الاربعاء، إن الإمارات ترتبط بعلاقات تاريخية متميزة مع الأوروجواي، وتميزت بطابع التوافق في المواقف السياسية والتعاون في مختلف المجالات.

وأوضح أن إرسال المساعدات الطبية تأتي لتؤكد حرص الإمارات على تطوير وترسيخ العلاقات الودية وتوثيقها على الأصعدة كافة بين البلدين، خاصة في مجال تعزيز الجهود الصحية والوقائية ودعم العاملين في المجال الطبي.

يذكر أن دولة الإمارات، قدمت حتى اليوم، أكثر من 1046 طنا من المساعدات لأكثر من 71 دولة، استفاد منها أكثر من مليون من العاملين في المجال الطبي.

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