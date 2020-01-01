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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

رواد الفن وعائلاتهم يواصلون إهداء مقتنياتهم لـ«القومى للمسرح»

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 11:58 م
الفنان ياسر صادق
الفنان ياسر صادق
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يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان ياسر صادق، جناحًا للمركز داخل كل مسرح تابع للبيت الفني للمسرح والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، لعرض مقتنيات رواد تلك المسارح.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال.

ودعمًا لهذا المشروع الثقافي التنويري، أهدى أولاد ياسين "عجلة ياسين" لمتحف المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، لعرضها بجناح المركز داخل السيرك القومي، فيما أهدى المخرج القدير سمير العصفوري متحف المركز القومي للمسرح كتابه "المسرح وأنا"، ودرع تكريم من المسرح القومي، وصورة شخصية، وصورته مع صورتي يونسكو المرسومتين على حجرين ملونين بيضاويين الشكل، وأيضا أهدى الدكتور عادل عوض صورًا تراثية لوالده الراحل محمد عوض.

كما أضاف الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، ونجل الفنان الراحل محمود عزمي، من مقتنيات والده ساعة اليد الشخصية وبدلة وشهادة تكريم من ورق البردي، وأيضا واصلت سارة طارق، أرملة الفنان الراحل سعيد طرابيك، إهداء متحف المركز مقتنيات زوجها الراحل من عباية وكوفية وبالطو وسبحة.

ووعد المستشار ماضي توفيق الدقن، ياسر صادق رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، بإهداء المركز مجموعة أخرى من مقتنيات والده الفنان الراحل توفيق الدقن.

يأتي هذا في ظل أسماء كثيرة ستفاجئ الجميع سيتم الإعلان عنها قريبا دعما للمشروع الطموح الجاري تنفيذه حاليا لحفظ وعرض مقتنيات رواد المسرح والموسيقى والفن الشعبي.

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