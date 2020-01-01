وزير قطاع الأعمال: طرح أراضٍ كثيرة للبيع خلال 3 سنوات

أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أنه سيتم طرح وبيع أراض كثيرة خلال الثلاث سنوات المقبلة، واستخدام حصيلة البيع في سداد المديونيات.وأضاف «توفيق»، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبوبكر ببرنامج «كل يوم» المذاع على شاشة «ON»، في تعليقه على كيفية استغلال الأصول غير المستغلة: «أنا بشفي الدهون من الجثة اللي عندى، وبقول هشيل الأصول غير مستغلة.. وأكمل بأقل الأصول القادرة على التطوير».وأوضح أنه سيتم استغلال الأصول غير المستغلة في سداد المديونيات الكبيرة للشركات، والصرف على الإنفاق الاستثماري.