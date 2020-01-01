متحدث «الري»: الخلاف هو سيد الموقف بين الدول الثلاث حول سد النهضة

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن المفاوضات بين مصر وإثيوبيا أصبحت مفاوضات ماراثونية منذ 9 سنوات وحتى اليوم، موضحًا أن مصر بدأت مفاوضات مع إثيوبيا منذ 5 أيام حول مشكلة سد النهضة وذلك بعد دعوة رئيس جنوب إفريقيا مصر للمفاوضات معها.وأضاف "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع عبر فضائية "ten": نحاول تقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية بين مصر وإثيوبيا، ولكن ما زال هناك خلافات بين الدول الثلاث من الجانب الفني وهو معالجة إجراءات فترات مجابهة الجفاف وجفاف السد والسنوات الشحيحة لإيراد مياه النيل كما يطلق عليه فنيًا، موضحًا أن إيراد النيل للمياه ليس ثابتًا ولكنه متغير، فتارة يكون الإيراد عاليا وتارة منخفضا.واستطرد "متحدث الري": في حال تمسك إثيوبيا بهذا التشدد بمواقفها خاصة في النقاط الفنية حول مشكلة سد النهضة، سيكون من الصعب أن نقول إننا وصلنا لنقطة حقيقية لاتفاق يحقق المصلحة المشتركة بأي شكل.وأوضح، أنه بعد انتهاء المفاوضات بأسبوعين من بدئها، وهو يوم السبت القادم بحد أقصى، سيتم رفع النتائج التي رصدها المراقبون الذين حضروا هذه المفاوضات بجانب رفع وجهات نظرهم وتقرير عن خط سير المفاوضات، والتي إن لم يتم التوصل لحل سلمي خلالها سيكون في هذه الحالة كلٍ يتحمّل مسئوليته.