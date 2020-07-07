تهنئة من تامر حبيب لشيرين رضا تثير غضب متابعيه

هنأ المؤلف تامر حبيب الفنانة شيرين رضا بعيد ميلادها عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.ونشر تامر حبيب فيديو له مع شيرين رضا، معلقا عليه: "كل سنة وانتي أحلى حاجة في حياتي يا أحلى من كل عرايس البحر والبر والجو".ولاقت التهنئة استنكارا من متابعيه، الذين عتبوا عليه الاحتفال بعد يومين فقط من وفاة الفنانة رجاء الجداوي.وكتب أحد المتابعين: "عيب عليك أومال عمال تقول أمي ماتت والله يرحمك يا رجاء وبعدها بيومين مشغل أغاني ومبسوط أوي بطلوا بقى الحزن الكداب ده.. بتوهمونا إنكوا بتخافوا على بعض وانتوا في الأساس بتخافوا على مصالح بعض ربنا يرحمنا جميعا".وأضاف آخر: "كنت لسة بتقول أمي التانية ماتت المفروض تكون حزين على رجاء الجداوي، أنا من جمهورها العادي وعمري ما شوفتها وحزينة عليها، يا خسارة على الوفاء".