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الثقافة

«في التَّبابَ ونقضه» كتاب جديد لـ نبيل سليمان عن دار أروقة

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 04:44 م
في التَّبابَ ونقضه
في التَّبابَ ونقضه
جمال عاشور
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صدر حديثًا عن دار أروقة للنشر والتوزيع كتاب "في التَّبابَ ونقضه"، للدكتور نبيل سليمان.

ويقول سليمان في مقدمة الكتاب: "إذا كنا كأفراد وجماعات، وبخاصة في الفضائين العربي والإسلامي، نتقلّب على جمر الطائفية أو المذهبية أو الجهوية أو الإثنية، أفلا نكون في يباب وخراب، أو على شفا يباب وخراب؟، وإذا كانت نيران التهجير أو الخيانة أو التخوين أو الانعزالية أو الداعشية أو الأسلمة أو العسكرة تعصف بنا، أفلا نكون في هلاك وخسران، أو على شفير هلاكٍ وخسران؟، وماذا إذن عن فصل الرؤوس وبيوت الدعارة والسلاح الكيماوي وتألّه الديكتاتور وأورام الثقافة؟".

ويتابع: "يقدّر هذا الكتاب أننا لسنا على شفا أو على شفير يبابٍ وخرابٍ وخسرانٍ وهلاك، بل في صميم ذلك كله، في آنٍ معًا، ولأن كلمة (التباب) تجمع كل ذلك، عنونت بها الكتاب، وفي اللغة: التبّ والتتبيب والتباب هو الهلاك والخسران".

ويشير إلى أن الكتاب يضم أبحاثًا ومقالات تتعلق بكل ما تقدم، مما جاء على إيقاع الزلزال الذي زلزل سوريا أو اليمن أو ليبيا وسواها من الفضاءين العربي والإسلامي، منذ عام 2011، وهو إذن كتاب منذور للتباب الذي نحن فيه، ومهما يكن في ذلك من نشيج وتعرية للذات الفردية والجمعية، إلا أنه ليس نواحًا ولا جلْدًا، لأن فيه أيضًاسعي إلى التفكّر فيما ينقض ما نحن فيه، أو يؤشر عليه، أو يبشر به، ولعله إذن كتاب في التباب ونقضه.

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