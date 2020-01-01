صعود البورصة السعودية ومؤشرها يكسب 10 نقاط
الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 03:20 م
وكالاتطباعة
أنهى مؤشر السوق السعودية جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاع طفيف بنسبة 0.1 بالمئة عند 7401 نقطة (+ 10 نقاط).
جاء ذلك وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.6 مليار ريال.
وارتفع سهم "أرامكو السعودية" بنحو 1 بالمئة عند 33.20 ريال.
وشهد قطاع التأمين خلال جلسة اليوم ارتفاعا شبه جماعي، وتصدره سهما "اتحاد الخليج" و"ملاذ للتأمين" بالنسبة القصوى.
في المقابل، تراجع سهم "سليمان الحبيب" بأكثر من 1 بالمئة عند 86.10 ريال.
وتراجع صندوق "بنيان ريت" بنحو 2 بالمئة عند 8.96 ريال، وسط عمليات جني أرباح بعد مكاسب الجلسات الماضية، وسط تداولات نشطة على الصندوق مقارنة بالجلسات الماضية بلغت نحو 306 آلاف وحدة.
جاء ذلك وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.6 مليار ريال.
وارتفع سهم "أرامكو السعودية" بنحو 1 بالمئة عند 33.20 ريال.
وشهد قطاع التأمين خلال جلسة اليوم ارتفاعا شبه جماعي، وتصدره سهما "اتحاد الخليج" و"ملاذ للتأمين" بالنسبة القصوى.
في المقابل، تراجع سهم "سليمان الحبيب" بأكثر من 1 بالمئة عند 86.10 ريال.
وتراجع صندوق "بنيان ريت" بنحو 2 بالمئة عند 8.96 ريال، وسط عمليات جني أرباح بعد مكاسب الجلسات الماضية، وسط تداولات نشطة على الصندوق مقارنة بالجلسات الماضية بلغت نحو 306 آلاف وحدة.