صعود البورصة السعودية ومؤشرها يكسب 10 نقاط

أنهى مؤشر السوق السعودية جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاع طفيف بنسبة 0.1 بالمئة عند 7401 نقطة (+ 10 نقاط).جاء ذلك وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.6 مليار ريال.وارتفع سهم "أرامكو السعودية" بنحو 1 بالمئة عند 33.20 ريال.وشهد قطاع التأمين خلال جلسة اليوم ارتفاعا شبه جماعي، وتصدره سهما "اتحاد الخليج" و"ملاذ للتأمين" بالنسبة القصوى.في المقابل، تراجع سهم "سليمان الحبيب" بأكثر من 1 بالمئة عند 86.10 ريال.وتراجع صندوق "بنيان ريت" بنحو 2 بالمئة عند 8.96 ريال، وسط عمليات جني أرباح بعد مكاسب الجلسات الماضية، وسط تداولات نشطة على الصندوق مقارنة بالجلسات الماضية بلغت نحو 306 آلاف وحدة.