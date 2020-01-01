دعوى تطالب بحظر تطبيق «تيك توك» في مصر

قام محامى دعوى قضائية، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بوقف تطبيق "التيك توك"؛ لترويجه لمقاطع البلطجة والعنف والتنمر واستخدامه في التحريض على الفجور.وطالبت الدعوى التي حملت رقم 45923 لسنة 74 قضائية، بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن وقف وحظر وحجب موقع "التيك توك" عن شبكة المعلومات الدولية الإنترنت داخل مصر.ومطالبة شركتي "جوجل"، و"آبل" بحذف التطبيق من متاجرها سواء "جوجل بلاي"، أو "آبل ستور" في مصر، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها، حظر وحجب جنيه المواقع والروابط الإلكترونية التى تعرض إعلانات التطبيق.وأكدت الدعوى أن "التيك توك" يروج لمقاطع العري والإباحية والبلطجة والعنف والتنمر في المجتمع، بل وأصبح منفذا لتجارة المواد المخدرة وتجارة العملة، مما يؤثر بشكل سلبى على المجتمع وخاصة الأطفال والشباب.وأضاف أن كثيرًا من الفتيات لجأن إلى العرى وتصوير فيديوهات لهن تحرض على الفسق، لتحقيق أكبر نسبة انتشار وشهرة على منصات السوشيال ميديا، والحصول على ربح مادي.