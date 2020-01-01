تشييع جنازة والدة حمادة هلال بعد قليل

تُشيع جنازة والدة المطرب حمادة هلال بعد قليل من أحد المستشفيات الخاصة إلى مقابر الأسرة بطريق العين السخنة بحضور أسرة وأصدقاء حمادة الذين يتواجدون معه حاليًا.وتوفيت والدة حمادة قبل قليل بعد صراع مع المرض عقب دخولها المستشفى قبل عدة أيام، وإقامة حمادة معها خلال الأيام الماضية حتى تدهورت الحالة الصحية خلال الساعات الماضية.وكان حمادة هلال قد نشر عبر صفحته الرسمية صورًا جمعته بوالدته خلال الأيام الماضية وعلق عليها: "اسألكم الدعاء ‏يا رب اشف أمي يا رب اشف أمي ‏ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم".