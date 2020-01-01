لقاءات ثنائية للفرق الفنية والقانونية الخاصة بسد النهضة

تعقد اليوم الثلاثاء لقاءات ثنائية للفرق الفنية والقانونية الخاصة بمصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة مع المراقبين والخبراء، على أن يعقبه اجتماع للجان التفاوض مُكتملة للدول الثلاث، وفقا لما نقلته صحيفة «السوداني» السودانية اليوم الثلاثاء.وكان قد اجتمع كل من وزراء الري والموارد المائية في كل من السودان ومصر وإثيوبيا، أمس الإثنين، في مفاوضات ثلاثية للتوافق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، لليوم الرابع على التوالي برعاية الاتحاد الإفريقي ومراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.ناقشت الدول أيضًا التقرير المُتوقّع رفعه لرئيس الاتحاد الإفريقي في نهاية هذه الجولة من التفاوض، الذي يسبق اجتماع القمة المُصغّرة للاتحاد الإفريقي في ظرف أسبوع من تسليم التقرير.