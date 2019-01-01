«تعليم الأقصر»: تعليمات مشددة للحفاظ على الصحة النفسية للطالب

يؤدي اليوم الثلاثاء، 7004 طلاب موزعين على 25 لجنة مجهزة على مستوى المحافظة امتحانات الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى 2019 2020، امتحانات الفيزياء والتاريخ، حيث يختبر طلاب الشعبة العلمية " علوم ورياضيات" فى الفيزياء، والشعبة الأدبية فى التاريخ، وذلك وسط تأمين من قوات الشرطة للجان من الخارج، هذا إلى جانب الدفع بسيارة إسعاف أمام كل لجنة.من جانبه أوضح عبد اللطيف احمد عمران، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الأقصر، أن المديرية قامت باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بداخل اللجان للحفاظ على سلامة الطلاب، وتجنبهم الإصابة بالعدوى الفيروسية.واضاف في تصريحات خاصة لـ" الدستور " أنه تم إصدار تعليمات مشددة بالحفاظ على حالة الهدوء بداخل اللجان، وإبعاد الطلاب عن أي توتر، حتى يتسنى لهم الإجابة بأفضل مستوى على أسئلة الامتحانات.وأضاف أنه تم تشكيل غرف عمليات بمديريات التعليم والصحة وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية والصحية بمدن المحافظة لرصد المستجدات أولا بأول ولسرعة التعامل الفوري مع أي أحداث طارئة واتخاذ الإجراءات الفورية بشأنها، كما أنه حرص على التأكيد على تشغيل بوابات التعقيم أمام أبواب اللجان.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو حتى 21 يوليو، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو، ويوم الخميس 25 يونيو مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، ويوم الأحد 28 يونيو مادة (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو مواد (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق).ويؤدي الطلاب اليوم الثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.