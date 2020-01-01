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الثلاثاء 07 يوليه 2020 الموافق 16 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وساطة مفاوضات السلام السودانية تتسلم رد الحكومة على النقاط العالقة

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:49 ص
الفريق أول ركن شمس
الفريق أول ركن شمس الدين كباشي
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سلم وفد الحكومة السودانية لمفاوضات السلام، برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، رد الحكومة على النقاط الست التي تقدمت بها «الجبهة الثورية» (التي تضم حركات مسلحة وقوى سياسية)، إلى وفد الوساطة بدولة جنوب السودان، وذلك خلال جلسة مفاوضات امتدت حتى الساعات الأولى من فجر اليوم بالخرطوم.

وقال الدكتور ضيو مطوك، عضو وفد الوساطة - في تصريح صحفي - إن رد الحكومة على النقاط الست التي تقدمت بها الجبهة الثورية خلال جلسة سابقة، كان إيجابيًا في كثير من النقاط، لافتًا إلى أن الأطراف طلبت مهلة لمزيد من التشاور، على أن تُعقد جلسة أخرى لإكمال التوافق حول تلك النقاط.

وكان وفد «الجبهة الثورية» قدم ورقة تضمنت ست نقاط لوفد الحكومة الذي طلب مهلة للتشاور حولها مع مكونات الثورة امتدت عشرة أيام.

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