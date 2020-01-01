السيطرة على حريق بمقلب قمامة فى مغاغة بالمنيا

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنيا في السيطرة على حريق نشب، مساء الإثنين، بمقلب قمامة تابع لشركة نظافة في مركز مغاغة أقصى شمال المحافظة، دون وقع خسائر وإصابات بين المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشركة.كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة قد تلقت بلاغا بنشوب حريق بمقلب قمامة بأطراف المدينة، فقرر محمد سيد أبو ليلة، رئيس المركز، تشكيل لجنة برئاسة محمد عيد بيومي لمتابعة أعمال شركات النظافة طبقا للبند 11 من البروتوكول الموقع مع الوحدة المحلية،للتأكد من مدى الالتزام ببنوده.وتبين من أعمال اللجنة اشتعال النار بمقلب القمامة الخاص بشركة نظافة وأنه قد سبق إنذار صاحبها أكثر من مرة.تم إبلاغ قوات الحماية المدنية، والتي انتقلت على الفور إلى مكان اشتعال النيران بمقلب القمامة، وتمكنت من إخماد الحريق وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم ضد المخالف وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.