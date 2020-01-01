خالد أبوبكر يعلن استعداده للدفاع عن الفنانة أصالة

أعلن الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، استعداده للدفاع عن الفنانة أصالة ضد حكومة الوفاق الليبية.وقال خالد أبوبكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON" إنه متبرع للدفاع عن الفنانة أصالة في حالة قيام حكومة الوفا، بقيادة فايز السراج، رفع قضية ضدها، موضحًا أن سبب ذلك إعلان حكومة الوفاق أن المطربة أصالة عملت أغنية وضعت فيها صورة الرئيس السيسي بجوار صورة المجاهد الليبي عمر المختار.وتابع: "الفن جزء أصيل ومعبر عن الحالة الوطنية.. على السراج أن يبحث عن الأرض والمحتل الذي جاء به.. بدل ما أنت يا سراج بتدور على أصالة".وكانت النجمة السورية أصالة قد طرحت أغنية "الحب والسلام" يوم 30 يونيو الحالي، تزامنا مع ذكرى ثورة المصريين ‏ضد حكم الإخوان، وتدعو الأغنية إلى تحقيق السلام فى العالم أجمع مستعينة بجنسيات مختلفة تظهر ‏خلال الكليب.‏