عمرو أديب للمتحرشين: صوت النساء لم يعد خافتا فى مصر

قال الإعلامي عمرو أديب، إن بيان النائب العام اليوم حول قضية الشاب المتحرش أحمد بسام زكي، بيان تاريخي يتحدث بعمق اجتماعي وتربوي، ليست مجرد قضية، وإنما نقطة تحول في المجتمع.وأضاف "أديب"، خلال تقديم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "أي كانت نتيجة القضية من الآن وصاعدًا كل من تسول له نفسه إنه يضر أنثى بأي طريقة يفكر 100 مرة، صوت النساء لم يعد خافتًا في مصر، لن نسمح لأحد يلمسنا، يرمي لنا صور".وأمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام، بحبس المتهم أحمد بسام زكي أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالشروع في مواقعة فتاتين بغير رضاهما، وهتكه عرضهما وفتاة أخرى بالقوة والتهديد وكان عُمر إحداهن لم يبلغ ثماني عشرة سنة، وتهديدهن وأخريات بإفشاء ونسبة أمور لهن مخدشة لشرفهن، وكان ذلك مصحوبًا بطلب ممارسته الرذيلة معهن وعدم إنهاء علاقتهن به، وتحريضهن على الفسق بإشارات وأقوال.