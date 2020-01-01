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الإثنين 06 يوليه 2020 الموافق 15 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

وزير الأوقاف ينعى العصار: وطنيًا شريفًا محبًا لوطنه ودينه

الإثنين 06/يوليه/2020 - 08:00 م
الفريق محمدالعصار
الفريق محمدالعصار
أميرة العناني
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نعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بخالص الأسى والحزن والرضا بقضاء الله عز وجل وقدره الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي رحمه الله رحمة واسعة، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم آله الصبر والسلوان، وأن يخلفهم ويخلف قواتنا المسلحة الباسلة ويخلف مصر فيه خيرا.

وأضاف: «فو الله ما عرفته إلا محبا لدينه ووطنه وللخير للدنيا، لم نسمع منه كلمة نابية قط، بل عهدناه عونا لكل زملائه محبا لهم متفانيا في خدمة الجميع، متفانيا في خدمة وطنه».

وتابع: «نقول اللهم إنا نشهدك أننا ما عرفناه إلا محبا لدينه ووطنه، حريصا على طاعتك وإقامة فرائضك، وما علمنا عليه من سوء قط، اللهم إنك أرحم به منا، فأكرم نزله، وأسبغ عليه فيض رحمتك وسترك وعامله بما أنت أهله فأنت أهل الفضل وأهل الرحمة وأهل المغفرة».

ودعا المولى عز وجل: «اللهم تقبل دعاءنا له وصلاتنا عليه وأنزل السكينة على نفوس زوجه وولده وآله وزملائه ومحبيه اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره واغفر اللهم لنا وله».

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