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الإثنين 06 يوليه 2020 الموافق 15 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صعود البورصة السعودية ومؤشرها يكسب نقطتين

الإثنين 06/يوليه/2020 - 03:23 م
البورصة السعودية
البورصة السعودية
وكالات
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أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة،اليوم الاثنين، على ارتفاع طفيف بنحو نقطتين ليغلق عند 7391 نقطة، جاء ذلك وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7.3 مليار ريال.

وارتفع سهم "أرامكو السعودية" بنحو 1 % عند 32.5 ريالا، وصعد سهم "الأسماك" بنسبة 7 % عند 18.66 ريال، وسط تداولات كثيفة على السهم بلغت أكثر من 27 مليون سهم، وهي الأعلى منذ إدراج الشركة في السوق.

في المقابل تراجع سهم "سليمان الحبيب" بأكثر من 3 % عند 87 ريالا، وسط عمليات جني أرباح بعد مكاسب الجلسات الماضية، وسط تداولات بلغت نحو 3 ملايين سهم.

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