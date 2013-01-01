صعود البورصة السعودية ومؤشرها يكسب نقطتين
الإثنين 06/يوليه/2020 - 03:23 م
وكالاتطباعة
أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة،اليوم الاثنين، على ارتفاع طفيف بنحو نقطتين ليغلق عند 7391 نقطة، جاء ذلك وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7.3 مليار ريال.
وارتفع سهم "أرامكو السعودية" بنحو 1 % عند 32.5 ريالا، وصعد سهم "الأسماك" بنسبة 7 % عند 18.66 ريال، وسط تداولات كثيفة على السهم بلغت أكثر من 27 مليون سهم، وهي الأعلى منذ إدراج الشركة في السوق.
في المقابل تراجع سهم "سليمان الحبيب" بأكثر من 3 % عند 87 ريالا، وسط عمليات جني أرباح بعد مكاسب الجلسات الماضية، وسط تداولات بلغت نحو 3 ملايين سهم.
وارتفع سهم "أرامكو السعودية" بنحو 1 % عند 32.5 ريالا، وصعد سهم "الأسماك" بنسبة 7 % عند 18.66 ريال، وسط تداولات كثيفة على السهم بلغت أكثر من 27 مليون سهم، وهي الأعلى منذ إدراج الشركة في السوق.
في المقابل تراجع سهم "سليمان الحبيب" بأكثر من 3 % عند 87 ريالا، وسط عمليات جني أرباح بعد مكاسب الجلسات الماضية، وسط تداولات بلغت نحو 3 ملايين سهم.