تأجيل محاكمة متهمي فض اعتصام النهضة
الإثنين 06/يوليه/2020 - 03:02 م
شيماء حسينطباعة
قررت محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة ١٧ متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"، لجلسة 9 أغسطس.
تضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهرا هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.
تضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهرا هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.