تأجيل محاكمة متهمي فض اعتصام النهضة

قررت محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة ١٧ متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"، لجلسة 9 أغسطس.تضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهرا هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.