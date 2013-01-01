رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 06 يوليه 2020 الموافق 15 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

هشام عزمي يهدي مقتنيات والده لـ«القومي للمسرح» (صور)

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:11 ص
هشام عزمي
هشام عزمي
آلاء حسن
طباعة
يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق حاليا جناح للمركز داخل كل مسرح تابع للبيت الفني للمسرح والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية يشمل مقتنيات رواد تلك المسارح.

ويأتي في إطار توجيهات وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبدالدايم، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، المخرج خالد جلال.

وأهدى الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة ونجل الفنان الراحل محمود عزمي متحف المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بدلة وروب للراحل محمود عزمي، مع كارنيه نقابة المهن التمثيلية، والمحفظة الشخصية، وجواز سفر الفنان محمود عزمي.

بالإضافة إلى نظارة وعلبة سجائر بالولاعة كان يستخدمهم عزمي، وصورة شخصية تجمع الفنان الراحل محمود عزمي مع الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق والدكتور أحمد هيكل وزير الثقافة الأسبق والفنانة القديرة سميحة أيوب التي كانت تشغل مدير عام المسرح الحديث في ذلك الوقت.

كما حرص الدكتور هشام عزمي على إهداء المركز القومي للمسرح شهادة تكريم محمود عزمي من المهرجان الدولي للمسرح التجريبي بدورته العشرين مع العدد الثاني لنشرة المهرجان التي تحتوي على تقرير كامل عن أعمال محمود عزمي المسرحية، وشهادة أخرى لتكريم عزمي من البيت الفني للمسرح.

يأتي هذا دعما للمشروع الطموح الجاري تنفيذه حاليا لحفظ وعرض مقتنيات رواد المسرح والموسيقى والفن الشعبي.

موضوعات متعلقة

تقرير وفاة رجاء الجداوي يكشف سبب وفاتها الحقيقي

تفاصيل آخر 24 ساعة لرجاء الجداوي قبل وفاتها

تعرف على «الطاعون الدبلى» الذى حذرت الصين من انتشاره

الباز يكشف: لماذا تهتم مصر بالقضية الليبية؟

الصور

image description

جنازة الفنانة القديرة رجاء الجداوي

image description

دفن رجاء الجداوي بمقابر الإمام الشافعي بحضور محدود لنجوم الفن (فيديو)

image description

مراكز الشباب تودع كورونا وتنبض بالحياة

image description

حفل افتتاح السيرك القومي وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية (ألبوم)

image description

عودة الصلاة بكنيسة الملاك ميخائيل للأقباط الكاثوليك

الأكثر قراءة

فتاة «تيك توك» جديدة.. القبض على هدير الهادى بسبب فيديوهات خادشة

تعرف على وصية الفنانة رجاء الجداوي

تعرف على «الطاعون الدبلى» الذى حذرت الصين من انتشاره

‎لجنة مكافحة كورونا تحذر من خطورة ارتداء الكمامة لحديثي الولادة

إنفوجراف

image description

8 اختصاصات مهمة لمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية على الهاتف (إنفوجراف)

image description

دينا مراجيح من القبض عليها وحتى الإفراج (إنفو جراف)

image description

«الثقافة الفلسطينية» تنعى الكاتبة سامية الخليلى

أيام زمان

"حلال مادامت تعبر عن عاطفة صادقة.. وجربتها وأنا في الثامنة".. كيف رأى موسيقار الأجيال القبلة

كان يطوف الأماكن خلفها.. الراقصة هياتم عن مجنونها " مش عاوزة أحرجه"

اعترافات شادية.. «ركعت تحت قدمي محمود المليجي وغازلته»

خبايا علاقة الأبوة بين أحمد زكي وصلاح جاهين: «رآه يطوف حوله في المستشفى»

نجم الساعة

اعترافات شادية.. «ركعت تحت قدمي محمود المليجي وغازلته»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

رواية جديدة بشأن مصدر فيروس كورونا

حكومة المملكة المتحدة تستجيب للدعوة إلى إصلاح الرعاية الاجتماعية

تطوير قطرات للعين قد تمنع فقدان البصر

تعرف على «الطاعون الدبلى» الذى حذرت الصين من انتشاره

مقالات الرأي
د. منى حلمى
بماذا أحلم لمصر بعد سبع سنوات من ثورة 30 يونيو 2013؟
مؤمن المحمدي
الخميسى
ماجد حبته
الوطية.. «الواطى».. والوطواط
د.أحمد الخميسى
لماذا نكتب؟
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تعتمد برنامج عودة عمل المتاحف وفتحها للجمهور

هشام عزمي يهدي مقتنيات والده لـ«القومي للمسرح» (صور)

«دور الفنون والعمارة فى مواجهة التطرف».. ندوة بالأعلى للثقافة اليوم

المركز الثقافى الصينى يؤجل معرض الكاريكاتير إلى سبتمبر المقبل