هشام عزمي يهدي مقتنيات والده لـ«القومي للمسرح» (صور)

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق حاليا جناح للمركز داخل كل مسرح تابع للبيت الفني للمسرح والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية يشمل مقتنيات رواد تلك المسارح.ويأتي في إطار توجيهات وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبدالدايم، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، المخرج خالد جلال.وأهدى الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة ونجل الفنان الراحل محمود عزمي متحف المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بدلة وروب للراحل محمود عزمي، مع كارنيه نقابة المهن التمثيلية، والمحفظة الشخصية، وجواز سفر الفنان محمود عزمي.بالإضافة إلى نظارة وعلبة سجائر بالولاعة كان يستخدمهم عزمي، وصورة شخصية تجمع الفنان الراحل محمود عزمي مع الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق والدكتور أحمد هيكل وزير الثقافة الأسبق والفنانة القديرة سميحة أيوب التي كانت تشغل مدير عام المسرح الحديث في ذلك الوقت.كما حرص الدكتور هشام عزمي على إهداء المركز القومي للمسرح شهادة تكريم محمود عزمي من المهرجان الدولي للمسرح التجريبي بدورته العشرين مع العدد الثاني لنشرة المهرجان التي تحتوي على تقرير كامل عن أعمال محمود عزمي المسرحية، وشهادة أخرى لتكريم عزمي من البيت الفني للمسرح.يأتي هذا دعما للمشروع الطموح الجاري تنفيذه حاليا لحفظ وعرض مقتنيات رواد المسرح والموسيقى والفن الشعبي.